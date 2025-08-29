[DOSSIER] Un déménagement redouté par les usagers

Le projet de transfert des vols domestiques de l’aérodrome de Magenta, situé en plein cœur de Nouméa, vers l’aéroport international de La Tontouta, à environ 45 kilomètres de là, continue de faire réagir. Des usagers témoignent.
Les activités d’Air Calédonie devront être transférées à Tontouta d’ici la fin d’année, dans le cadre d’un projet visant à réaliser d’importantes économies pour la Nouvelle-Calédonie, actionnaire de la compagnie aérienne. Pour beaucoup de voyageurs que nous avons rencontrés, la distance supplémentaire représente un véritable obstacle. « Magenta est pratique. Aller jusqu’à Tontouta va coûter plus cher et prendre beaucoup de temps », regrette Laurentine, originaire des Îles et installée à Nouméa.
Elle redoute aussi une perte de flexibilité, en cas de retard ou d’annulation de vols. « À Magenta, on a plus de solutions de rechange, là-bas, ce sera compliqué. » Pascale*, pour sa part, s’interroge sur les conséquences financières d’un tel projet. « On va devoir construire, séparer la partie domestique et internationale, ça a un coût. Or actuellement, il n’y a pas assez d’avions qui circulent, il faudrait d’abord utiliser les sous pour qu’ils fonctionnent bien et en avoir un autre. » Elle insiste également sur la difficulté que représente un trajet rallongé pour ceux qui viennent uniquement sur la Grande Terre pour des soins ou des courses. Dans un contexte économique déjà tendu, Alexandre pense la même chose : ce changement risque d’alourdir encore les charges des familles. « La plupart des gens n’ont pas beaucoup de moyens. Déjà que l’aller-retour coûte cher, ajouter encore le prix du transport terrestre, ça devient très compliqué. »
DES SOLUTIONS POUR ATTÉNUER L’IMPACT
Certains usagers attendent des mesures d’accompagnement. Alphonse estime que le projet peut être acceptable, à condition d’anticiper les besoins des passagers. « Une double voie et des navettes abordables faciliteraient le déplacement. » Pour lui, le transfert ne doit pas se limiter à un simple changement de lieu, mais s’accompagner d’un véritable plan logistique pensé dans l’intérêt des voyageurs. « Il faut proposer des solutions avant. Sinon, il est normal que les gens freinent. Il faut vendre le projet autrement, avec du gagnant-gagnant, pas juste imposer le changement. »
Joseph* plaide pour des aides financières, notamment en ce qui concerne le transport entre Nouméa et l’aéroport de Tontouta. « Pour moi, la meilleure solution est un système de navettes gratuites. » De leur côté, plusieurs passagers interrogés par la Chambre de commerce et d’industrie (CCI), gestionnaire de l’aérodrome et de l’aéroport international, insistent sur la nécessité d’améliorer la sécurité routière et demandent la gratuité du parking à Tontouta. « La sécurité sur la route est un point sur lequel les gens reviennent souvent. Compte tenu de la distance, ils demandent également un accès gratuit au parking de Tontouta, actuellement payant. » Des conditions qui, selon eux, permettraient de rendre le projet plus acceptable.
QUEL AVENIR POUR LA FRÉQUENTATION ?
Reste la question de l’impact de ce déménagement sur la fréquentation des vols domestiques. Laurentine et Alexandre craignent que ce projet ne décourage certains voyageurs et entraîne une baisse de la demande. À l’inverse, Alphonse, n’y croit pas, « ça ne va pas réduire le trafic parce que les gens seront quand même dans l’obligation de se déplacer. Mais il faut leur donner les moyens de le faire ». Malgré les critiques, les populations devraient continuer à voyager par ce moyen, comme le souligne Alexandre avec réalisme. « Le Betico, ce n’est pas évident non plus en ce moment. Donc forcément, les vols resteront utilisés. »
Les données récoltées lors de l’enquête de la CCI menée pendant quatre jours auprès des passagers doivent permettre, selon les précisions du gouvernement, « de dimensionner l’offre de transport en commun, d’évaluer la pertinence d’un service de transport privé complémentaire et de confirmer la capacité nécessaire des parkings de l’aéroport de La Tontouta », afin « d’assurer une transition fluide vers le nouveau site et de proposer des solutions adaptées aux besoins réels des usagers ».
Charles Salaün
*Ces prénoms ont été modifiés.