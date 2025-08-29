[DOSSIER] Un déménagement redouté par les usagers

Les activités d’Air Calédonie devront être transférées à Tontouta d’ici la fin d’année, dans le cadre d’un projet visant à réaliser d’importantes économies pour la Nouvelle-Calédonie, actionnaire de la compagnie aérienne. Pour beaucoup de voyageurs que nous avons rencontrés, la distance supplémentaire représente un véritable obstacle. « Magenta est pratique. Aller jusqu’à Tontouta va coûter plus cher et prendre beaucoup de temps », regrette Laurentine, originaire des Îles et installée à Nouméa.

Elle redoute aussi une perte de flexibilité, en cas de retard ou d’annulation de vols. « À Magenta, on a plus de solutions de rechange, là-bas, ce sera compliqué. » Pascale*, pour sa part, s’interroge sur les conséquences financières d’un tel projet. « On va devoir construire, séparer la partie domestique et internationale, ça a un coût. Or actuellement, il n’y a pas assez d’avions qui circulent, il faudrait d’abord utiliser les sous pour qu’ils fonctionnent bien et en avoir un autre. » Elle insiste également sur la difficulté que représente un trajet rallongé pour ceux qui viennent uniquement sur la Grande Terre pour des soins ou des courses. Dans un contexte économique déjà tendu, Alexandre pense la même chose : ce changement risque d’alourdir encore les charges des familles. « La plupart des gens n’ont pas beaucoup de moyens. Déjà que l’aller-retour coûte cher, ajouter encore le prix du transport terrestre, ça devient très compliqué. »

DES SOLUTIONS POUR ATTÉNUER L’IMPACT

Certains usagers attendent des mesures d’accompagnement. Alphonse estime que le projet peut être acceptable, à condition d’anticiper les besoins des passagers. « Une double voie et des navettes abordables faciliteraient le déplacement. » Pour lui, le transfert ne doit pas se limiter à un simple changement de lieu, mais s’accompagner d’un véritable plan logistique pensé dans l’intérêt des voyageurs. « Il faut proposer des solutions avant. Sinon, il est normal que les gens freinent. Il faut vendre le projet autrement, avec du gagnant-gagnant, pas juste imposer le changement. »

Joseph* plaide pour des aides financières, notamment en ce qui concerne le transport entre Nouméa et l’aéroport de Tontouta. « Pour moi, la meilleure solution est un système de navettes gratuites. » De leur côté, plusieurs passagers interrogés par la Chambre de commerce et d’industrie (CCI), gestionnaire de l’aérodrome et de l’aéroport international, insistent sur la nécessité d’améliorer la sécurité routière et demandent la gratuité du parking à Tontouta. « La sécurité sur la route est un point sur lequel les gens reviennent souvent. Compte tenu de la distance, ils demandent également un accès gratuit au parking de Tontouta, actuellement payant. » Des conditions qui, selon eux, permettraient de rendre le projet plus acceptable.