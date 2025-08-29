[Dossier] Un coup de pouce pour le secteur de la santé

Cette mesure a été concrétisée par la signature d’une convention entre l’État, qui finance intégralement ce dispositif par le biais d’une subvention de 1,4 million d’euros (plus de 160 millions de francs), la Nouvelle-Calédonie, ainsi que l’Ordre de Malte. Une « première étape » avant, potentiellement, de réitérer cette action. « J’espère que nous pourrons avoir plusieurs dispositifs de ce type qui se mettent en œuvre », a évoqué le ministre.

Ne reste désormais qu’à « se mettre autour de la table » avec les collectivités afin de « prioriser les zones où cette équipe va devoir intervenir », a expliqué le membre du gouvernement en charge de la santé, Claude Gambey. Ce dernier a rencontré Yann Carpentier, délégué territorial de l’Ordre de Malte, en mars dernier. Un « travail de longue haleine » s’en est suivi. « J’ai demandé à l’Ordre de Malte France s’il pouvait nous soutenir pour cette opération. Entre-temps, j’ai pu rencontrer le personnel et tous les responsables des Dpass (NDLR : Directions provinciales de l’action sanitaire et sociale) », a décrit le président de l’association. Aujourd’hui, « je n’ai qu’une prière, c’est que tout se passe le mieux possible et que, bien que ce ne soit qu’une petite équipe, elle puisse remplir une part importante du travail qui est attendu.