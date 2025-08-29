[Dossier] Un coup de pouce pour le secteur de la santé

Lors de son déplacement jusqu’en province Nord, le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, a visité les centres médico-sociaux de Bourail et de Voh. L’occasion d’annoncer la venue prochaine de professionnels itinérants de l’Ordre de Malte, qui interviendront dans les zones touchées par la pénurie de soignants.
Lorsqu’elle a pris son poste d’infirmière au centre médico-social de Voh, il y a trois ans, Marie-Pierre travaillait aux côtés d’un médecin, présent sur place du lundi au vendredi. Reparti en Métropole il y a deux ans, celui-ci n’a jamais été remplacé. « Pour pallier ce manque, explique la soignante, nous pouvons aujourd’hui compter sur un médecin qui vient ici une fois par semaine, ainsi qu’un médecin en télémédecine basé à Nouméa […] Mais si les patients se sont habitués à cette alternative, ce n’est pas pour autant que ça comble les besoins de soins. » La visite du ministre des Outre-mer dans leur petit établissement médical, jeudi 21 août dans l’après-midi, a « agréablement surpris » les équipes du CMS. Maintenant, « on veut de l’action », insiste Marie-Pierre.
150 PATIENTS SUPPLÉMENTAIRES PAR JOUR
En visite au CMS de Bourail le lendemain, Manuel Valls a annoncé la venue prochaine sur le territoire d’une « brigade itinérante », formée de cinq professionnels de santé : trois médecins, une sage-femme et un dentiste. Ils effectueront des missions d’au moins trois mois sur une durée totale d’un an et « interviendront de façon tournante sur tout le territoire, en priorité dans les zones les plus en pénurie de soignants, c’est-à-dire en province Nord, dans les Îles Loyauté, sur la côte Est, à Yaté et Thio ainsi qu’à l’île des Pins », a précisé Manuel Valls. Cela permettra de prendre en charge en moyenne « 150 patients supplémentaires » par jour.
Cette mesure a été concrétisée par la signature d’une convention entre l’État, qui finance intégralement ce dispositif par le biais d’une subvention de 1,4 million d’euros (plus de 160 millions de francs), la Nouvelle-Calédonie, ainsi que l’Ordre de Malte. Une « première étape » avant, potentiellement, de réitérer cette action. « J’espère que nous pourrons avoir plusieurs dispositifs de ce type qui se mettent en œuvre », a évoqué le ministre.
Ne reste désormais qu’à « se mettre autour de la table » avec les collectivités afin de « prioriser les zones où cette équipe va devoir intervenir », a expliqué le membre du gouvernement en charge de la santé, Claude Gambey. Ce dernier a rencontré Yann Carpentier, délégué territorial de l’Ordre de Malte, en mars dernier. Un « travail de longue haleine » s’en est suivi. « J’ai demandé à l’Ordre de Malte France s’il pouvait nous soutenir pour cette opération. Entre-temps, j’ai pu rencontrer le personnel et tous les responsables des Dpass (NDLR : Directions provinciales de l’action sanitaire et sociale) », a décrit le président de l’association. Aujourd’hui, « je n’ai qu’une prière, c’est que tout se passe le mieux possible et que, bien que ce ne soit qu’une petite équipe, elle puisse remplir une part importante du travail qui est attendu.
Un soutien à la Banque alimentaire
Durant son séjour, Manuel Valls s’est également rendu
à la Banque alimentaire de Nouvelle-Calédonie avec laquelle il a signé une convention pour le versement d’une subvention de 191 millions de francs. Une somme allouée afin d’aider la structure et ses partenaires (associations de quartier, centres communaux d’action sociale et collectifs) à faire face à l’augmentation de la demande d’aide alimentaire constatée depuis la période des émeutes de mai 2024. Dimanche 24 août, le ministre s’est rendu à la FOL à l’occasion de la deuxième édition du pique-nique partage, organisé par le fondateur du groupe Cuisine Calédonienne, Manatéa Kiora, et Thibaut Bizien, de Calédoclean.
Nikita Hoffmann