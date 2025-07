[DOSSIER] Un compromis « historique » qui reste à défendre devant les Calédoniens

URGENCE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

De ce point de vue, les non-indépendantistes avaient eux aussi le dos au mur, alors que le territoire a vu son PIB baisser de 20 % et que la semaine précédente, syndicats et chefs d’entreprise avaient une nouvelle fois rappelé aux délégations l’urgence d’un retour à la stabilité, lors du sommet économique et social organisé au ministère des Outre-mer. « On a dû faire des concessions, mais elles sont assumées », assurait samedi matin le député Nicolas Metzdorf (Renaissance), juste après l’annonce de la signature de l’accord, tandis que Philippe Gomès (Calédonie ensemble) saluait « un nouvel espoir pour le peuple calédonien après six années d’oppositions, d’incompréhensions et de heurts ». « Cet accord pose la dalle de la reconstruction de la maison calédonienne », affirmait pour sa part Sonia Backès sur LCI, samedi soir. « Nous avons pris nos responsabilités », a enfin jugé la délégation indépendantiste dans un communiqué.

Un tel accord n’est autre qu’un « pari de la confiance », a d’ailleurs jugé le président de la République, Emmanuel Macron, en référence au « pari de l’intelligence » qui désigne la signature des accords de Matignon-Oudinot en 1988. Ce qui a été acté à Bougival ? La naissance d’un « État de la Nouvelle-Calédonie » sui generis, soit « de son propre genre » en latin, c’est-à-dire impossible à classer dans une catégorie existante. Le texte prévoit également la création d’une nationalité calédonienne : des concessions majeures pour les Loyalistes. Mais l’accord est le fruit de concessions de part et d’autre. Il n’acte pas d’horizon pour un nouveau référendum sur l’accession à la pleine souveraineté, qui ne pourra être décidé qu’à la majorité des 3/5e d’un Congrès à la composition revue pour tenir compte des réalités démographiques et qui sera donc plus difficile à atteindre.

Un véritable renoncement pour le FLNKS qui avait, jusqu’ici, placé l’exercice du droit à l’autodétermination comme préalable à toute discussion. Traitée dans le cadre d’un accord global, la question de l’ouverture du corps électoral n’a, elle, pas posé de difficulté.