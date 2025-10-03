[DOSSIER] Un choc et des coûts

« Quand il y a des gros coups d’ouest la nuit, je ne dors pas. Je vais voir la côte. » Maurice Tillewa est le maire d’Ouvéa, l’île la plus touchée en Nouvelle-Calédonie par l’érosion du littoral. Si des aides techniques et financières existent, l’élu n’a qu’une devise : « Aide- toi et le ciel t’aidera ». Quand le phénomène de recul du trait de côte a commencé à se faire durement sentir sur l’atoll il y a quelques années, la mairie avait opté « pour la solution radicale de l’enrochement ».

Deux soucis sont toutefois apparus. La mer contournait et attaquait la terre en d’autres endroits. Et puis, la facture s’est avérée très lourde : 200 millions de francs pour moins de 300 mètres de linéaire, par exemple. La municipalité s’oriente aujourd’hui vers deux méthodes douces, notamment avec un système de pieux (lire par ailleurs). Programme multi- bailleurs qui vise à renforcer la résilience au changement climatique grâce aux solutions fondées sur la nature, l’Initiative Kiwa accompagne le projet. L’expérimentation est encourageante.

Néanmoins, au pont de Lekine, « nous sommes obligés de faire de l’enrochement », explique Maurice Tillewa. Un budget d’une trentaine de millions de francs pour 100 mètres à bâtir sera prélevé sur les fonds propres de la mairie Iaai. La solution dite en dur pour sa totalité ou une partie, a un certain coût. À la lecture du rapport, paru cette année de la Chambre territoriale des comptes sur « les mesures d’adaptation prises face au risque de recul du trait de côte », le réaménagement de la baie de l’Anse-Vata à Nouméa, après le passage du cyclone Lucas en 2021, a coûté, pour la première phase, 1,9 milliard de francs financés par le contrat d’agglomération : un milliard de francs pour l’État et la province Sud, 900 millions pour la ville.

« Une deuxième phase est attendue avec la pose de trois brise-lames (murs en cailloux) au large de la plage, précise la CTC. Selon la commune, ces ouvrages deviendront des récifs artificiels. » Environ 400 millions de francs sont prévus pour cette deuxième opération, aidée par l’Agence française de développement, ce qui portera le projet total à un montant de 2,3 milliards de francs.