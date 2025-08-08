[DOSSIER] Tsunami, en zone à risque

Les autorités compétentes ont rapidement émis une alerte tsunami pour la Russie, le Japon, l’Alaska, Hawaï, Guam, mais aussi le Mexique, le Pérou et même la Chine ou encore la Polynésie française. Grâce aux moyens modernes de prévision et d’alerte, notamment émises par téléphone dont nous disposerons bientôt, des millions de riverains du Pacifique ont été prévenus et ont évacué le littoral. Une seule victime serait à déplorer, au Japon. Des vagues de un à quatre mètres ont été constatées.

Le mégaséisme aurait pu générer un tsunami beaucoup plus dévastateur… Localement, près d’un mètre de variation d’élévation du niveau de la mer été observé à Hienghène, indique Jérôme Aucan, ingénieur et chercheur en océanographie physique, à la tête du Centre des sciences océaniques de la Communauté du Pacifique (CPS). Les prévisions montraient de possibles mouvements anormaux de 30 cm à un mètre pouvant être observés entre 20 h 30 et 21 h 30. Sur cette base, qui s’est révélée juste, la Sécurité civile avait demandé à la population, non pas de se rendre dans les hauteurs, mais d’éviter les abords immédiats du littoral et de rester informée.