[DOSSIER] Trouver des « équilibres soutenables »

À en croire Christopher Gygès, la forme est au moins autant importante que le fond. « Montrer l’unité calédonienne » dans une démarche « collective ». « Le plan S2R doit être porté par l’ensemble de la classe politique et de la société civile. » Pour cela, le gouvernement consulte largement. L’exécutif a sollicité le Cese, Conseil économique, social et environnemental, afin qu’il apporte ses propositions.

Premier impératif, estime l’institution, la reprise des discussions. « Un accord politique est un préalable évident », déclare Jean-Louis d’Anglebermes, son président. Parmi les nombreuses préconisations, un travail spécifique a été mené sur la participation citoyenne et l’évaluation des politiques publiques, qui doit devenir « systématique ». Il est nécessaire de « se poser régulièrement la question de ce qu’on peut améliorer », affirme Hatem Bellagi, membre du Cese.

Celui qui préside le cluster numérique Open NC et La French Tech Nouvelle-Calédonie insiste aussi sur la restauration de l’attractivité du territoire et le volet social. « Il faut se pencher sur les inégalités, augmenter la valeur ajoutée commune globale et avoir une attention particulière pour ceux qui ont des freins. »