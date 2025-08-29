[DOSSIER] Transport aérien, la rationalisation

La diplomatie est toujours de mise à propos du futur déménagement d’Air Calédonie à l’aéroport international de La Tontouta. Depuis des mois, deux exécutifs successifs ont insisté sur la mise en œuvre « progressive », la « concertation », l’« évaluation collective ». Le président du gouvernement, Alcide Ponga, effectue lui-même actuellement une tournée d’explication dans les îles.
Le rapprochement géographique et organisationnel d’Aircalin et d’Aircal est pourtant évoqué depuis dix ans. Il était mentionné dans les mêmes termes dans les déclarations de politique générale du gouvernement de Thierry Santa, puis de Louis Mapou et enfin d’Alcide Ponga. Mais force est de constater qu’il s’est imposé avec la crise économique inédite que nous traversons.
Le gouvernement de Louis Mapou avait demandé aux compagnies locales d’avancer sur ce rapprochement pour générer des économies. De cette réflexion a émergé la nécessité d’une mutualisation des moyens qui passe notamment par un même lieu. Le projet est porteur de promesses pour la Nouvelle-Calédonie avec des économies de plus d’un milliard sur des investissements à mener à Magenta et un allègement des coûts d’exploitation pour le territoire sur cet espace. Si Magenta est une concession de la Nouvelle-Calédonie, La Tontouta est une concession d’État où les redevances financent les investissements, l’exploitation, le fonctionnement des plateformes. À Magenta, elles ne sont pas à la hauteur des coûts d’exploitation.
La mutualisation entre les deux compagnies se dessine au niveau de l’activité, la maintenance, les achats, etc. Le transfert des participations détenues par le territoire dans Air Calédonie à l’Adanc, agence de la desserte aérienne, au mois de juillet, permet d’avoir exactement le même actionnaire, ce qui supprime de nombreuses contraintes (l’Adanc, actionnaire à 99 % d’Aircalin ne l’était qu’à 53 % pour Aircal). Air Calédonie a aussi fourni des efforts considérables qui méritent d’être soulignés. Quelle autre entreprise à capitaux publics a réduit sa masse salariale de 50 % ? L’absence de mouvements sociaux traduit « un certain réalisme de la part des salariés », pense Daniel Houmbouy, le directeur de la compagnie, qui compte une part importante d’îliens.
Le déménagement est également porteur de sérieuses contraintes pour les usagers, habitués à leur aérodrome en ville avec lequel ils entretiennent néanmoins une relation compliquée, d’attachement, mais aussi de rejet, alimenté par des désagréments corrélés aux aléas, aux crises. Les populations des îles, qui ont vu des proches revenir aux Loyauté pour la sécurité et une vie moins chère, ont de plus en plus de difficultés de transport, aérien et maritime. C’est une des raisons pour lesquelles l’utilisation de moyens privés sur la mer est plus courante.
En début d’année, le transfert était évoqué pour la première fois clairement, avec une échéance au mois de juillet. On parle actuellement de la fin d’année. Le groupe de travail déployé par l’exécutif est à l’œuvre pour imaginer notamment un réseau de transport. Une étude a été menée par la Chambre de commerce et d’industrie, gestionnaire des aéroports, pour connaître les préférences des usagers.
Après la réforme de la continuité territoriale, il faudra, semble-t-il, se résigner à cette ère de la rationalisation. Notez que pour ce dossier, le gouvernement n’a pas répondu à nos sollicitations.
