[DOSSIER] Transport aérien, la rationalisation

La diplomatie est toujours de mise à propos du futur déménagement d’Air Calédonie à l’aéroport international de La Tontouta. Depuis des mois, deux exécutifs successifs ont insisté sur la mise en œuvre « progressive », la « concertation », l’« évaluation collective ». Le président du gouvernement, Alcide Ponga, effectue lui-même actuellement une tournée d’explication dans les îles.

Le rapprochement géographique et organisationnel d’Aircalin et d’Aircal est pourtant évoqué depuis dix ans. Il était mentionné dans les mêmes termes dans les déclarations de politique générale du gouvernement de Thierry Santa, puis de Louis Mapou et enfin d’Alcide Ponga. Mais force est de constater qu’il s’est imposé avec la crise économique inédite que nous traversons.

Le gouvernement de Louis Mapou avait demandé aux compagnies locales d’avancer sur ce rapprochement pour générer des économies. De cette réflexion a émergé la nécessité d’une mutualisation des moyens qui passe notamment par un même lieu. Le projet est porteur de promesses pour la Nouvelle-Calédonie avec des économies de plus d’un milliard sur des investissements à mener à Magenta et un allègement des coûts d’exploitation pour le territoire sur cet espace. Si Magenta est une concession de la Nouvelle-Calédonie, La Tontouta est une concession d’État où les redevances financent les investissements, l’exploitation, le fonctionnement des plateformes. À Magenta, elles ne sont pas à la hauteur des coûts d’exploitation.