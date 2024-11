[DOSSIER] Tourisme, l’urgence de la relance

UNE FILIÈRE PRIORITAIRE

Pour les professionnels, la principale question est : comment se relancer ? Le secteur repose sur deux marchés : l’international et le local. À l’heure actuelle, les voyageurs extérieurs manquent cruellement. La Nouvelle- Calédonie a perdu une grande partie de sa capacité aérienne avec le retrait d’Air New Zealand et de Fiji Airways et la reprise très progressive de Qantas et Aircalin, qui a suspendu les vols vers le Japon. Le pays doit de plus reconstruire son image à l’extérieur et redonner confiance aux visiteurs. Seule embellie au tableau, le retour des croisières. Le marché local reste aussi à convaincre. Certaines zones reprennent tandis que d’autres peinent à faire revenir les visiteurs. Sans compter que le Betico 2 et Aircal ont diminué leur nombre de rotations. Et la baisse du pouvoir d’achat constitue un frein au développement des loisirs.