[DOSSIER] Stéphane Bouquillard : « On risque réellement de ne plus pouvoir aller en mer »

Y a-t-il un changement dans la fréquentation de certains endroits ?

Ce n’est pas flagrant. Quelques-uns tentent des escapades à Ouano et Poé, mais le risque est le même. Je le vois sur certains groupes Facebook : toutes les semaines, la présence d’un requin à Poé est signalée. Simplement, la fréquentation y est moindre, donc la probabilité qu’une attaque arrive est moins forte qu’à Nouméa. Ce qui est étonnant, c’est qu’il y a 20 ans, les gens avaient peur d’aller surfer au reef (récif), en raison de la présence de requins. Aujourd’hui, c’est le contraire, les gens nous disent : « Plus on s’éloigne de Nouméa, mieux c’est ».

Les pratiquants arrêtent-ils un sport nautique pour un autre, plus sûr ?

Oui, il y a eu un glissement des petites embarcations, comme le wing, vers de plus grandes embarcations. Malheureusement, avec les dernières attaques de kayak et de va’a, on a pu constater que cela n’est plus gage de sûreté. Même avec une grosse embarcation, nous ne sommes plus à l’abri de nous faire désarçonner par un requin. On risque réellement de ne plus pouvoir aller en mer.

Cela a-t-il un impact sur l’organisation de compétitions internationales ou locales ?

Oui. Localement, fin 2024, l’ASPTT Nouméa Glisse avait organisé un challenge de kite-surf, renouvelé en 2025. Cela nous a d’ailleurs permis d’être reconnus par la Fédération française de voile comme le premier club de kite de France. Malheureusement, nous avons dû tout arrêter, car le championnat a lieu à la plage du Méridien, devant l’îlot César, où les plus gros requins ont été pêchés. Tant que ce risque existe, nous n’allons pas organiser de nouveaux challenges.

Au niveau international, nous sommes le relais de la PWA, Professional Wind Surfing Association, et du Défi Wind. Actuelle- ment, avec le risque requin, ce n’est plus possible d’envisager quoi que ce soit avec eux. D’autres facteurs, comme la crise économique et l’augmentation des prix des billets, jouent aussi, mais de toute façon, ils n’ont pas envie de venir ici. C’est dramatique. Tout un écosystème est en train d’être rayé. Beaucoup de personnes venaient vivre à Nouméa pour cette qualité de vie : la possibilité, entre midi et deux, d’aller en mer, de profiter d’un cadre para- disiaque.

Les conséquences de ce risque n’affectent pas seulement les navigateurs de l’Anse Vata, elles vont bien plus loin qu’on ne le pense. Elles ont un impact sur le tourisme nautique et l’installation de nouvelles personnes.