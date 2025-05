[DOSSIER] Société civile et politiques publiques : la laborieuse combinaison

COSMÉTIQUE ?

En Nouvelle-Calédonie, de grandes entreprises et des mairies s’appuient sur leurs salariés et administrés pour l’orientation de projets ou le simple recueil d’avis. Les institutions consultent, de plus en plus. L’utilisation de ces données pose néanmoins légitimement question. Ces éléments sont-ils réellement traités et pris en compte dans la définition de politiques publiques ? Ou est-ce de la cosmétique, un coup de communication, avec une visée électorale ?

« La démocratie participative n’est pas concurrente, mais complémentaire de la démocratie représentative souvent, à tort, considérée comme dépassée », écrivait, dans un rapport publié en août 2023, Enrico Letta, ancien Premier ministre italien et président de la Commission internationale d’experts indépendants chargée d’évaluer le fonctionnement du Congrès calédonien.

Cette CIEI avait d’ailleurs préconisé « d’examiner les conditions de faisabilité politique et technique de la création d’une ‘‘commission citoyenne’’ ou d’un ‘‘comité citoyen’’, composé(e) de citoyens en âge de voter, pour présenter des propositions d’actes législatifs jugés nécessaires, par exemple lors d’une audition publique au Congrès ».

Des étudiants, peu après les émeutes, ont émis le souhait de voir un jour mise en place « une assemblée citoyenne composée majoritairement de jeunes ». Le but étant de la consulter pour avis « et émettre des solutions, ensuite discutées au niveau politique ». Les idées ne manquent pas.

Y.M.