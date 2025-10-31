[DOSSIER] SLN-Eramet : vers une révision du mariage

Le refrain a tourné à Paris. Manuel Valls, alors ministre d’État, ministre des Outre-mer, a livré un commentaire nouveau, jeudi 3 juillet, en ouverture des collèges économiques et sociétaux, lors du sommet pour l’avenir de la Nouvelle-Calédonie. « Le retrait d’Eramet du capital de la SLN marque une rupture. Mais c’est aussi une opportunité : celle de repenser en profondeur la stratégie nickel du territoire. »

Trois mois plus tard, mardi 14 octobre, sa successeure rue Oudinot, Naïma Moutchou, a repris les mêmes mots, en visioconférence, à la première réunion plénière organisée dans le cadre du pacte de refondation économique et financière, ajoutant au passage qu’une réflexion doit désormais porter sur « une stratégie unifiée à l’échelle du pays ».

L’écho vient des hautes sphères de l’État, lui-même actionnaire d’Eramet à hauteur de 27 %, une participation dans le but de protéger les activités stratégiques françaises. Des bruits réguliers sur un potentiel départ du groupe tricolore de Nouvelle-Calédonie sont entendus depuis l’enchaînement des déficits de la SLN ou le lancement de la production de nickel à Weda Bay, en Indonésie, en 2020, avec la société locale PT Antam et le Chinois Tsingshan. Et des faits les ont amplifiés : refus de la maison-mère de financer davantage la Société Le Nickel, propos de la PDG d’alors, Christel Bories, dans le Financial Times sur le Caillou « purement minier », démission de son mandat d’administratrice de l’entreprise à Doniambo, fin de la prise en compte de l’activité de la SLN, « car les pertes de l’entité sont intégralement financées par l’État français en 2024 et 2025 »… Un État qui tient à bout de bras le premier employeur privé de Nouvelle-Calédonie avec 1 900 salariés.