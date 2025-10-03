[DOSSIER] S’inspirer de la nature pour mieux la protéger

À Touho, le trait de côte recule sous l’effet combiné de la houle cyclonique et de la montée des eaux. Pour ralentir le phénomène, l’association Hô-üt mise sur la mangrove, « rempart naturel » qui absorbe l’énergie des vagues et stabilise les sols.

Créée en 2013 après le classement au patrimoine mondial de l’Unesco de la zone côtière nord-est, l’association s’appuie sur un comité de gestion participatif (province, mairie, coutumiers, pêcheurs, habitants) et un plan environnemental de dix ans. En 2018, grâce au projet européen Best, ses membres ont été formés à l’identification des palétuviers et à la création de pépinières. L’inventaire a porté sur 416 hectares de mangrove et repéré les zones dégradées.

« À Tiwande, le bétail avait esquinté six hectares de mangrove… Nous avons travaillé avec le propriétaire et refait une barrière pour protéger cette mangrove », raconte Amaury Durbano, animateur de Hô-üt. Pour limiter l’impact du bétail, Hô-üt a installé une barrière vivante : « On n’a pas voulu mettre des poteaux secs… on a mis des boutures de palmier sang-dragon et de bourao ».

EN LANGUE

Avec l’appui de la start-up française Tēnaka, 2 600 palétuviers ont été plantés le 23 octobre 2023 face au centre de formation professionnelle de Touho. Un an plus tard, 55 % sont encore en vie malgré la houle et les bambous échoués. Les plants atteignent 53 cm en moyenne. Hô-üt mise aussi sur la transmission des savoirs. « On présente 22 espèces d’arbres… On a les noms en français, en latin et aussi en cèmuhî… On essaie de sauvegarder tous ces noms en langue qui disparaissent », souligne Amaury Durbano.

Avec la tribu de Koé, un sentier pédagogique a été créé en 2019, permettant à plusieurs milliers de visiteurs, notamment des scolaires, d’y découvrir le rôle de la mangrove et l’histoire locale, marquée par la destruction des palétuviers pour la chaux dans les années 1950 et leur replantation progressive depuis les années 1980. L’association fonctionne avec une quarantaine de bénévoles et quelques subventions ponctuelles, mais l’essentiel des moyens provient d’appels à projets et de partenariats.

