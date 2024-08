[DOSSIER] Séverine Blaise : « L’amélioration des instruments de régulation des prix s’impose »

DNC : Comment expliquez-vous la hausse notable des prix en juin ?

Séverine Blaise : La très forte hausse des prix s’explique en grande partie par des causes conjoncturelles : la désorganisation des flux commerciaux et des chaînes de production liée aux mobilisations contre le dégel du corps électoral, les situations de pénurie que les difficultés d’approvisionnement ont créées, mais aussi certains comportements spéculatifs ou opportunistes. Comme de nombreux consommateurs ont pu l’observer, certains commerçants ont clairement profité de la situation pour augmenter leurs prix.

Ces facteurs conjoncturels s’ajoutent à des causes plus structurelles déjà identifiées dans les rapports sur les causes de la cherté de la vie. Elles sont liées au régime de protection de la production locale et à la fiscalité, aux structures et au pouvoir de marché de certains agents, notamment dans le secteur de l’importation – distribution, qui se répercutent en cascade de marges et, au final, en des prix de vente très élevés.

Les répercussions de la guerre en Ukraine agissent-elles encore sur les prix ?

L’origine de l’épisode inflationniste que connaissent les principaux pays industrialisés se trouve dès 2021 à la sortie de la crise du Covid-19 et des mesures de confinement. L’inflation va connaître une accélération avec l’éclatement de la guerre en Ukraine en février 2022, aggravée par les comportements spéculatifs sur les marchés, générant une forte hausse du prix de l’énergie et de l’alimentation (avec des effets dominos sur les autres biens).

Les recherches menées sur les causes de cette inflation persistante tendent à infirmer l’hypothèse d’une spirale prix-salaire (thèse dominante selon laquelle ce sont les hausses de salaire qui génèrent l’inflation), mais plutôt à confirmer celle d’une boucle prix-profits (les entreprises maintiennent, voire augmentent leur taux de marge en répercutant la hausse des coûts de production sur les prix de vente tout en limitant les hausses de salaire). Pour beaucoup de grands groupes transnationaux, l’envolée des prix due aux événements géopolitiques a été une aubaine leur permettant de dégager des bénéfices records. Ce manque de conscience sociale et de solidarité questionne, à l’heure où une grande majorité de la population s’enfonce chaque jour un peu plus dans la précarité.