[DOSSIER] Se rassembler pour se faire entendre

Aprés une rencontre organisée à Poindimié au début du mois, le collectif Pays pour le Dialogue présentait, samedi 17 mai, le résultat de ses travaux au Campus de Nouville. Pendant un an, ce petit groupe de bénévoles est allé à la rencontre des différentes communautés et habitants du territoire, afin de recenser leurs doléances et ressentis, et faire émerger certaines problématiques. Une initiative née au lendemain du 13-Mai, avec pour objectif de « trouver une solution » aux tensions.

« Quand les émeutes ont éclaté, explique Patrice Godin, l’un de ses membres, certaines personnes ont formulé l’idée de constituer une mission du dialogue, sur le modèle de ce qui avait été fait par Michel Rocard. Or, nous avons vite compris que cela n’allait pas être possible. En revanche, on s’est dit qu’avec la grande crise que la société calédonienne était en train de vivre, il fallait qu’on aille à la rencontre des habitants, récolter les propos, les colères, mais aussi les propositions et les attentes de tous ceux qui avaient envie de parler. »

Finalisée en novembre 2024, l’analyse de ces paroles collectées est aujourd’hui présentée au public. Prochaine étape : la mise en place d’ateliers thématiques dans lesquels tout citoyen qui le souhaite pourra débattre et réfléchir, afin de trouver des solutions aux difficultés actuelles.

HISTOIRE COMMUNE

En novembre 2021, une démarche citoyenne similaire voyait le jour : le comité Paroles, mémoires, vérité et réconciliation. Constituée d’historiens, de sociologues, mais aussi de personnalités du monde associatif et religieux, cette association s’inscrit davantage dans une démarche historique. Ses membres œuvrent pour la réconciliation à travers la mémoire.

Concrètement, « l’idée, c’est de faire en sorte que chacun se reconnaisse dans l’histoire de la Nouvelle-Calédonie », explique Jacqueline Bernut, sa vice-présidente. « On estime que pour être capable de faire un projet de société, il faut qu’on arrive à dépasser tous les problèmes, les rancœurs que l’on n’arrive pas à surmonter depuis de nombreuses années. »