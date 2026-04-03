[DOSSIER] « Sans plan d’aide massif, c’est le crash »

DNC : Êtes-vous satisfait du pacte de refondation économique et sociale ?

Bertrand Courte : Le pacte de refondation nous dit : l’État va injecter dans l’économie calédonienne 2 milliards d’euros, soit 240 milliards de francs, sur les cinq prochaines années. En a-t-on besoin ? Oui. Est-ce suffisant aujourd’hui ? Non. Le pacte de refondation, il faut bien le comprendre, n’est pas forcément synonyme de pacte de relance économique. C’est une aide de l’État importante dans la mesure où, à côté de certains investissements d’infrastructures, elle vient sauver le Ruamm, la caisse de retraite cette année…, mais ce n’est pas cela qui va relancer l’économie calédonienne, loin de là.

Pourquoi est-ce insuffisant ?

L’État a présenté un élément important, ce sont les trois scénarios. Le scénario le plus favorable indique que, si on investit 2 milliards d’euros en Nouvelle-Calédonie, il va y avoir un peu de relance la première année et une croissance continue sur les quatre suivantes. Toutefois, l’État nous signale un déficit structurel de 50 milliards de francs par an, malgré la croissance, malgré l’aide injectée. Voilà pourquoi nous disons que ce n’est pas suffisant, que cela ne relance pas l’économie et ne permet pas sa survie.

50 milliards de francs, sans compter la déclaration du Premier ministre, Sébastien Lecornu, sur le financement des compétences propres de la Nouvelle- Calédonie à partir de 2030 ?

C’est encore un autre souci. En effet, dans un courrier, le Premier ministre précise qu’à partir de 2030, la Nouvelle-Calédonie financera les compétences dont elle a la responsabilité. Oui, les 50 milliards, c’est sans ce point « post-2030 » [qui pourrait également s’élever à plus de 50 milliards de francs, à régler].

Pourtant, vous avez échangé avec l’État et fait valoir vos demandes ?

Le Medef travaille avec l’État et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie depuis plus d’un an, sur des réformes économiques, fiscales, sociales, à lancer pour pouvoir redresser l’économie. Je parle ici des réformes de la retraite, du financement de la santé, de la TGC, également de l’attractivité du territoire, la baisse de l’impôt sur les sociétés… Il faut ensuite tout mettre en place. Claire Durrieu, directrice de la mission interministérielle pour la Nouvelle-Calédo- nie, l’a dit, il faut aller beaucoup plus vite. Nous sommes dans une situation critique, l’urgence est telle qu’on n’est plus dans le temps politique. Chaque jour qui passe, chaque semaine qui passe, c’est le système qui s’enfonce un peu plus.