[DOSSIER] Sage-femme et seule au monde

Les familles appellent le 15. Mais derrière le 15, ils n’ont aucun relai à part moi et pour envoyer un avion ou un hélico, il leur faut une évaluation. »

L’hôpital de Koné pourrait, selon elle, fermer sa maternité au mois de juin faute de sage- femmes en nombre suffisant. L’établissement l’appelle pour faire des gardes, mais c’est « infaisable». Sachant qu’après Poindimié, l’hôpital de Koumac a aussi fermé ses portes en février…

DÉGOÛT

La sage-femme pratique des accouchements « plusieurs fois par mois » dans ses locaux. Elle traite les urgences, sans médecin. « Au cabinet, on est hors des clous donc personne ne veut venir m’aider ». Bouteille d’oxygène, de quoi amorcer une réanimation, elle a dû s’équiper à ses frais, pour « un fric monstre ».

Elle explique par ailleurs qu’il n’est plus possible d’avorter sur la côte Est, seulement à Koné. Élodie Marnas recense un certain nombre de grossesses non désirées, en particulier chez de très jeunes filles. En 2016, une délibération autorisant les sages-femmes à pratiquer l’IVG médicamenteuse avait été prise au Congrès.

Elle n’est toujours pas appliquée. « C’est totalement hypocrite, puisque c’est moi qui pratiquais les avortements quand l’hôpital de Poindimié était ouvert. » En plus de ses 20 à 25 patients par jour, en plus des accouchements, des urgences, la sage-femme, l’un des derniers soignants de Poindimié (« le médecin du dispensaire est revenu fin février »), se met fréquemment hors la loi pour faire des arrêts de travail, par exemple pour les femmes qui ont fait une fausse couche.

Elle réalise toutes les prises de sang du village, avant de commencer sa journée (une vingtaine tous les matins). Elle gère aussi des urgences non obstétriques, « un hameçon dans le mollet, un coup de coupe-coupe sur la main, des enfants en détresse respiratoire, en crise d’asthme, que le Samu m’envoie […] Je fais ce que peux ». Tous les jours, Élodie Marnas voit la santé se dégrader.

« On a des cancers du sein très avancés. Les dames arrivent avec des masses de la taille d’une mandarine ou d’une orange. Même des jeunes. On ne voyait pas cela il y a dix ans, mais à cette époque, on pouvait faire une mammographie à Poindimié. Cet examen n’est plus pratiqué dans tout le Nord. » Le transport est aussi « catastrophique ». « Le maillage ambulancier ne fonctionne pas. » Elle évoque le cas d’un agent de l’OPT victime d’un AVC, accompagné in extremis par ses proches à Koné.

Comme toutes ses collègues, la sage-femme a l’impression de crier dans le vide. « C’est le ras le bol, le dégoût de toute une profession. » Quant aux patients, « il y a beaucoup de résilience. Mais c’est dramatique de voir cela en France en 2025. »

Chloé Maingourd