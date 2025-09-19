[DOSSIER] Ronan Daly : « Le secteur commercial s’adapte parce qu’il est en souffrance »

Quelles sont les autres causes de fermeture ?

Le problème, c’est le manque de clients. Sur un an, les 12 000 départs [NDLR : selon la CCI, d’après les chiffres de l’aéroport de Nouméa], on les sent parce que ce sont des personnes qui consommaient. Et ensuite, c’est la perte du pouvoir d’achat. Les gens préfèrent garder de l’argent pour leurs besoins essentiels. Beaucoup de commerces commencent à se fournir avec des produits « moins chers ». On a clairement une baisse de volume au niveau de la quantité achetée, mais également une baisse au niveau de la qualité intrinsèque des produits achetés.

Quelles sont les conséquences ?

On baisse un peu en gamme. Les gens vont toujours acheter une télé, un ordinateur, mais ils vont un peu moins investir dans quelque chose de luxueux. Ce sont des tendances que l’on constate vis-à-vis de l’importation. Dans la grande distribution, on avait des bouteilles de vin vendues en moyenne de 2 000 à 2 500 francs. Maintenant, on est à 1 200 francs. Les gens continueront à acheter du vin, mais pas le même. Ils baissent en qualité. Même dans le secteur automobile, les clients vont s’orienter vers des modèles moins haut de gamme que ceux qu’ils avaient l’habitude d’acheter.

D’autres secteurs du Grand-Nouméa sont-ils concernés par des boutiques fermées ?

Il y a eu pas mal de destructions. La zone de Païta village a été quasiment totalement détruite, donc il n’y a rien de disponible. Le Mont-Dore est pratiquement déserté au niveau commercial. Il reste de la cellule de disponible, mais la tendance reste mauvaise.

Quelle est la situation en Brousse et sur les Îles ?

Les commerçants du Nord et des Îles souffrent énormément. Ils ont beaucoup d’impayés. La population dans son ensemble, qu’on soit au Sud ou dans le Nord, a un gros problème, c’est que certains ont perdu leur emploi et d’autres sont au chômage.