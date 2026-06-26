[DOSSIER] Robert Kakue : « On ne reconstruit pas un pays dans le dos de ceux qui l’habitent »

Pourquoi vouloir supprimer progressivement les provinces ?

Parce que notre architecture est devenue ingérable : trois provinces, un gouvernement, un Congrès, des communes sous-dotées. Résultat : des doublons, des conflits de compétences, une responsabilité diluée. Nous proposons une bascule progressive vers des communautés de communes – plus proches des habitants, des maires, de la coutume – et la remontée des compétences stratégiques (santé, éducation, transports) au gouvernement. Ce n’est pas centraliser : c’est rapprocher la décision des gens. À la clé, environ 33 milliards d’économies réinvestis dans les écoles, les dispensaires et les familles.

Vous souhaitez parler à la jeunesse. Quels sont vos messages ?

D’abord celui-ci : vous n’êtes pas un problème, vous êtes notre première richesse. On ne naît pas délinquant ; c’est le déracinement et l’absence d’avenir qui cassent. Nous voulons des formations alignées sur les besoins du pays, des réponses pour chaque jeune, une maison de la jeunesse et du bien-être dans chaque commune, et Qatrenë Juni et Yaelle Saihuliwa aussi, dans une logique « aller vers », jusque dans les tribus. Et une vraie place dans la décision : un parlement des jeunes au pouvoir réel. Notre promesse n’est pas de parler à votre place, mais de vous faire une place. Construire votre vie ici, au pays.

Vous militez pour une souveraineté préparée, partagée et progressive. Que signifie cette notion ?

Préparée : on ne décrète pas la souveraineté un matin, on la construit, compétence par compétence. Partagée : avec la France, refonder le lien d’égal à égal, sans rupture brutale, et partagée entre toutes les communautés du pays. Progressive : la souveraineté économique précède la politique – tant que nous ne maîtrisons pas notre nickel, notre énergie, notre alimentation, le reste n’est qu’un mot. Ce n’est ni le statu quo, ni le saut dans le vide : c’est un chemin, avec un calendrier. Au fond, c’est refuser qu’on nous oblige à choisir entre nos racines et notre avenir.

Propos recueillis par Y.M.avec C.M.