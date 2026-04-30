[DOSSIER] Risque requin : le va’a s’adapte

DES ÉTUDES RELANCÉES

En parallèle, une réunion a été organisée par la province Sud et le CAN, Centre des activités nautiques, jeudi 23 avril, en présence des ligues évoluant au niveau de la Côte-Blanche. « On nous a dit que des études allaient être relancées afin d’identifier le nombre de requins présents, et de connaître leur comportement », explique Fabienne Devambez.

Le dispositif de sécurité mis en place au niveau du CAN – qui prévoit différents canaux d’alerte, dont la mise en place d’une communication permanente (par radio VHF ou téléphone) entre les encadrants, l’évolution d’un bateau de surveillance sur l’eau avant chaque activité, et quelques vols de drone réalisés ponctuellement par la police municipale –, va également être étendu aux sports à rames à la Côte-Blanche. 150 adhérents devraient être concernés par ces mesures.

Néanmoins, « j’ai également tenu à rappeler qu’au niveau de la baie de la Moselle, nous avons 300 adhérents. Eux aussi prennent des risques, et ne bénéficient pas de ces mesures », souligne la présidente de la ligue de va’a. Cette réflexion générale doit conduire à la mise en place de dispositifs d’alerte et de sécurité pour le va’a, tout en gardant une communication dite « positive ». « On ne veut pas créer de psychose ni empêcher l’activité. En revanche, elle doit être faite de manière raisonnée et raisonnable », insiste Fabienne Devambez. La pratique de la pirogue à la tombée de la nuit – comme cela se produit régulièrement – va, par exemple, être proscrite.

Nikita Hoffmann