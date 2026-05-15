[DOSSIER] (Re)visiter le Sud

Les prémices se font sentir. Des Calédoniens et des visiteurs extérieurs recommencent à réserver des activités, à prévoir des échappées touristiques. Pour le Sud, qui porte 80 % de l’offre du territoire, un regain est attendu avec le Salon du tourisme 2026, organisé par Sud Tourisme le 30 mai, au parc Brunelet à Nouméa. Une troisième édition après 2023 et 2025, 2024 ayant été annulée en raison des émeutes.
L’évènement va rassembler 80 exposants proposant de l’hébergement, des activités (nautiques, terrestres, aériennes), de la restauration, avec également de l’artisanat local et des animations.
En 2025, 7 000 visiteurs s’étaient déplacés en une journée pour 40 millions de chiffre d’affaires enregistrés par les prestataires. Autant dire que le rendez-vous est important et que les attentes sont immenses dans le contexte de crise économique que nous connaissons, avec également des difficultés de transport qui ont encore pesé sur le secteur. Des pertes conséquentes de consommateurs touristiques sont à déplorer en 2025 : 58 400 touristes ont été comptabilisés à l’échelle du territoire (chiffres Isee) – clientèles métropolitaine et océanienne en tête –, soit 53 % de moins par rapport au pic de 2023. 250 900 croisiéristes (343 000 en 2023) ont été recensés.
Dans le Sud, en 2025, 43 100 personnes se sont rendues dans les Offices de tourisme contre 26 300 en 2024 et 49 200 en 2023, avec une hausse de 60 % de clients locaux. Plus de 10 800 l’ont fait au premier trimestre 2026. L’objectif est de continuer à reconnecter le grand public aux prestataires, producteurs, communes, lui donner envie de (re)découvrir la province dans sa diversité, de profiter de week-ends ou d’activités en bord de mer et en Brousse ; de lier les sportifs ou les amateurs de culture et d’histoire aux passionnés du secteur qui luttent et qui ont tant à offrir.
Cette année, le salon est encore tourné vers le tourisme résidentiel, mais aussi vers les nouveaux arrivants et les touristes internationaux. Tous contribuent à la survie du secteur. On peut imaginer qu’une meilleure année est devant nous. La volonté est bien réelle.
C.M.