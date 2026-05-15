[DOSSIER] (Re)visiter le Sud

Les prémices se font sentir. Des Calédoniens et des visiteurs extérieurs recommencent à réserver des activités, à prévoir des échappées touristiques. Pour le Sud, qui porte 80 % de l’offre du territoire, un regain est attendu avec le Salon du tourisme 2026, organisé par Sud Tourisme le 30 mai, au parc Brunelet à Nouméa. Une troisième édition après 2023 et 2025, 2024 ayant été annulée en raison des émeutes.

L’évènement va rassembler 80 exposants proposant de l’hébergement, des activités (nautiques, terrestres, aériennes), de la restauration, avec également de l’artisanat local et des animations.

En 2025, 7 000 visiteurs s’étaient déplacés en une journée pour 40 millions de chiffre d’affaires enregistrés par les prestataires. Autant dire que le rendez-vous est important et que les attentes sont immenses dans le contexte de crise économique que nous connaissons, avec également des difficultés de transport qui ont encore pesé sur le secteur. Des pertes conséquentes de consommateurs touristiques sont à déplorer en 2025 : 58 400 touristes ont été comptabilisés à l’échelle du territoire (chiffres Isee) – clientèles métropolitaine et océanienne en tête –, soit 53 % de moins par rapport au pic de 2023. 250 900 croisiéristes (343 000 en 2023) ont été recensés.