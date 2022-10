En 2020, 3 000 tonnes de viande ont été commercialisées sur le circuit classique, 20 000 tonnes de fruits et légumes (orange, banane, pastèque, tubercules tropicaux), 10 000 tonnes de céréales, 500 000 litres de lait (principalement pour les yaourts) et près de 3 330 tonnes de produits de la mer. 3 millions de douzaines d’œufs également. La production représentait 13,3 milliards de francs avec un taux de couverture des besoins ‒ hors volumes autoconsommés ‒ évalué à 47 %. Les meilleurs ratios concernaient : les œufs (quasi-totalité), le porc (85 % local), le miel (99 %), les légumes frais hors squash (86 %), les fruits frais (entre 51 et 81 % selon les études), ou encore la vanille (81 %). La couverture des besoins en viande bovine était à 58 %, contre 90 % avant 2015. Les moins bons concernaient la viande ovine et caprine (2 %) et la volaille (24 %). On ne produirait que 8 % des petits poulets très consommés parce que moins chers (10 000 tonnes par an – essentiellement des produits congelés bas de gamme). La couverture pour les céréales était de 18 % en 2019. La quasi-totalité du lait est importé (liquide ou poudre équivalent à 83 millions de litres en 2018).

L’agriculture informelle est plus difficilement quantifiable, mais l’IAC s’est intéressée à la question en 2010, avec son enquête sur l’agriculture en tribu. Elle représentait plus de 30 000 tonnes annuelles (pour moitié des tubercules et des bananes). La pêche pesait 3 700 tonnes, avec aussi 63 000 cerfs chassés dont plus de 52 000 en province Nord. Le tout servant d’abord à l’autoconsommation, aux dons (et à la coutume), puis à la commercialisation (25 % de l’élevage, 19 % de la pêche, 12 % des végétaux et 4 % des produits de la chasse). L’IAC indiquait que ces activités, estimées à 12,5 milliards de francs, étaient « au cœur des dynamiques locales vers l’autoconsommation, l’entretien des liens sociaux, la sécurité alimentaire » ouvrant des pistes pour l’action publique. En 2018, l’Institut a mené une nouvelle enquête Racine sur VKPP (tribu et hors tribu) visant à mettre à jour les données de 2010 sur cette zone et comprendre la place des ces pratiques dans l’alimentation. Il ressort de nombreuses limites à la connexion agriculture/alimentation. Celle-ci montrait notamment qu’en tribu, l’alimentation des ménages était constituée à 40 % de produits issus des supermarchés et commerces alimentaires (50 % hors tribu). Deux tiers des personnes ne consommaient pas de légumes quotidiennement et plus de 60 % pas de fruits. L’essentiel de l’alimentation étant le riz, les pâtes, pommes de terre (90 %), devant les fruits et légumes (39 et 35 %) et loin devant les légumineuses (3,9 %) et les poissons (7,3 %). Mettre à jour les chiffres de 2010, permettrait de mieux identifier comment l’agriculture non-marchande, en tribu et hors-tribu, pourrait contribuer au système alimentaire calédonien.