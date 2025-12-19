[Rétro] Sport : Un retour à la compétition

Avec l’arrêt des championnats et compétitions suite aux émeutes en 2024, l’année 2025 ne pouvait être que meilleure, sur le plan sportif.

Dès les premiers mois, des compétitions internationales ont de nouveau été organisées sur le sol calédonien, à commencer par le BNC Tennis Open, en janvier, puis les Oceania de karaté, en juin, ou encore la Groupama Race, la célèbre régate autour de la Grande Terre.

TÊTES D’AFFICHE

On retiendra la performance de certains Calédoniens, comme le rugbyman Yoram Moefana, sacré meilleur joueur du match contre l’Écosse, dans le cadre du Tournoi des Six Nations, en mars, ou l’entrée officielle de Suzanne Wajoka au sein de l’équipe de France féminine de handball, le même mois.

Plus récemment, l’ailière gauche a d’ailleurs fait forte impression aux Championnats du monde de handball féminin, tenu aux Pays-Bas et en Allemagne, où elle a accumulé les buts – permettant aux Bleues de décrocher la médaille de bronze –, et été élue meilleure joueuse du match face à la Tunisie. « Elle a montré qu’elle avait un très fort potentiel, car sur l’ensemble du tournoi, elle a marqué plus d’une trentaine de buts », souligne Christophe Dabin, président du CTOS, Comité territorial olympique et sportif.

Impossible par ailleurs de ne pas revenir sur le tour de force opéré par le nageur calédonien Maxime Grousset, devenu champion du monde du 50 mètres et du 100 mètres papillon aux Mondiaux de Singapour, en août.