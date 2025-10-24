[DOSSIER] Réseau Sentinelle : des citoyens formés pour repérer les souffrances

Il y a encore quelques mois, Sheyriana côtoyait « plein de copines en souffrance ». En juillet dernier, la formation « Cultiver sa santé mentale », dispensée pour la deuxième fois par la province Sud dans le cadre du réseau Sentinelle, lui a permis d’avoir les outils adéquats pour agir. Elle sait désormais repérer les signes d’alerte et est capable d’orienter les personnes qui ont en besoin vers des professionnels.

Un bagage que la jeune femme de 22 ans a déjà mis à profit. Il y a quelque temps, « une amie s’est fait frapper par son copain, témoigne-t-elle. Elle m’a envoyé un message, car elle voulait se suicider, et je lui ai recommandé d’appeler SOS Violences. Je l’ai accompagnée jusqu’à la fin de l’appel. Ça lui a fait beaucoup de bien ».

À ses côtés, Suzanne Devlin, formatrice à la tête de cette initiative et experte en promotion de la santé mentale, acquiesce. « Souvent, lorsque les personnes sont dans leur souffrance, elles n’ont pas assez d’énergie pour savoir quel numéro contacter, ni comment parler de leur problème. C’est en ce sens que ce travail est important. » Dans l’idéal, selon elle, ce dispositif devrait être appliqué dans plusieurs autres milieux. Car « en soi, tout le monde est confronté, à un moment ou un autre, à des gens qui ne vont pas bien ».

ACCOMPAGNEMENT ET SOUTIEN

Pour cette deuxième session de formation de sentinelles, dix autres services civiques, comme Sheyriana, ont été recrutés. Ils sont accompagnés de superviseurs, chargés de les soutenir dans leurs actions, « lorsqu’ils n’ont plus d’outils ou qu’ils ont l’impression d’avoir été au bout de ce qu’ils pouvaient faire ». Au sein de son environnement professionnel, Magali Flam a aussi eu l’occasion de venir en aide à une autre personne. « On m’a appelée, un jour, afin de prêter assistance à une collègue. Elle pleurait beaucoup et je sentais qu’elle passait à une phase critique et qu’elle devait être prise en charge rapidement, car elle avait des idées suicidaires. Nous avons appelé SOS Écoute. À la fin de la séance, je me suis aussi permis de lui recommander quelques techniques de gestion des émotions, comme de l’hypnose ou de l’EMDR* », raconte-t-elle.

En parallèle, elle a également mis à profit des outils de coaching à destination d’un jeune en situation d’addiction.

D’ici quelques mois, une troisième session de formation sera organisée. Dix nouvelles sentinelles devraient être recrutées. Si pour le moment, seules les direction de la Jeunesse et des sports et de l’Action sanitaire et sociale profitent de ce dispositif, dans le futur, « les sentinelles devraient s’étendre aux autres services ».