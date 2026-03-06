[DOSSIER] Répercussions locales de la guerre au Moyen-Orient : des acteurs en première ligne

LES IMPORTATEURS EN GRANDE VIGILANCE

À l’heure de fortes menaces sur l’économie mondiale dues au conflit au Moyen-Orient, les importateurs s’inquiètent de deux points majeurs dans l’approvisionnement du territoire. Tout d’abord, l’engorgement à très court terme des ports de Malaisie et de Singapour – considérés comme des hubs ou plateformes stratégiques – en raison de la quasi-fermeture du détroit d’Ormuz, dans le golfe Persique. Apparaît ainsi « le risque d’avoir du fret d’Asie à destination de l’Europe bloqué, et inversement », estime Laurent Vircondelet, président du syndicat des importateurs de Nouvelle-Calédonie.

Le territoire étant en bout de chaîne, l’acheminement des marchandises serait pénalisé. Des compagnies maritimes ont modifié leur route, en descendant vers le canal de Bonne-Espérance, au sud de l’Afrique. La perturbation du flux peut engendrer des retards de livraison. « Depuis le Covid, les importateurs commencent à s’adapter rapidement, surtout pour l’alimentaire, ajoute le représentant syndical. Chacun va anticiper ses commandes pour pallier les problèmes en amont du port de Nouméa. » Une compagnie propose une route plus rapide, du nord de la Métropole au Caillou en passant par le canal de Panama, mais les conteneurs valent 30 % plus cher. Ce qui n’est pas du tout rentable pour les produits à faible valeur.

Le second point majeur, non maîtrisable par les importateurs, s’avère la probable augmentation du coût du transport, liée à la flambée du pétrole. Qui se répercutera automatiquement sur le prix des marchandises. Une compagnie maritime a d’ores et déjà confirmé une correction à la hausse de 7,5 % de la surcharge carburant. Cette donnée sera réactualisée chaque semaine. Les importateurs redoutent une décision similaire des autres sociétés de transport. En outre, une rupture de stock de pétrole et de gaz en Chine produirait, au-delà d’une déstabilisation de son économie, un envol des prix. Pour Laurent Vircondelet, « il ne faut pas que cette guerre s’enlise ».