[DOSSIER] Repenser le développement au rythme des écosystèmes

©WWF

En Nouvelle-Calédonie, le trait de côte recule face à la pression du dérèglement climatique. Cyclones plus violents, houle répétée, montée des eaux, incendies dans les bassins versants. La Nouvelle-Calédonie cumule les signaux d’alerte. Dans plusieurs communes, des mètres de plage ont disparu et les terres agricoles se salinisent. Ce n’est plus seulement une question d’environnement, mais d’économie et de sécurité alimentaire. Pendant des années, on a présenté le développement comme un compromis, celui d’une forme de sacrifice de la nature en contrepartie d’une promesse d’emploi et d’émancipation. « Ces compromis apparents sont en réalité des marchés perdant-perdant », rappelle l’expert en conservation, Hubert Géraux.

En affaiblissant les écosystèmes, on sape aussi les activités qui en dépendent : pêche, agriculture, tourisme, protection du littoral. Paradoxalement, plus la crise s’aggrave, plus on se réfugie dans des recettes qui ne fonctionnent pas. Si ces réponses rapides donnent l’illusion de protéger, elles ne font que déplacer les problèmes et alourdissent la facture qu’il faudra payer à un moment ou un autre.

Le rapport de la Chambre territoriale des comptes, publié au mois de mars, sur le recul du trait de côte le montre : derrière les discours d’urgence, les collectivités avancent en ordre dispersé. La Nouvelle-Calédonie finance surtout des études, les provinces multiplient des projets ponctuels sans ligne budgétaire dédiée et certains outils juridiques restent lettre morte. Cette dispersion empêche d’additionner les forces et laisse les habitants dans l’incompréhension lorsqu’un chantier échoue.

Les services rendus par la nature ont un prix, qu’il s’agisse des mangroves qui freinent la houle, des forêts qui filtrent l’eau ou des récifs qui protègent le littoral. Les détruire revient à reporter la note sur les générations futures. Les prendre en compte, c’est au contraire bâtir un développement soutenable dont les fruits bénéficient à tous et pas seulement à quelques acteurs.

TOUS ENSEMBLE

Les initiatives présentées dans ce dossier illustrent ce virage. À Touho, l’association Hô-üt reconstitue la mangrove et en fait un bouclier naturel contre la houle tout en transmettant les savoirs en cèmuhî aux jeunes générations. Au Mont-Dore, Conservation International teste des pièges à sédiments inspirés d’Indonésie pour permettre à la mangrove d’avancer naturellement, tout en offrant un chantier formateur aux habitants.

À Ouvéa, la province, Green Cross et le groupe scientifique Gladys expérimentent des pieux bio-inspirés pour stabiliser le cordon dunaire. À Bourail enfin, le programme Perenne coordonné par le WWF restaure les berges de la Néra et propose une « boîte à outils » aux agriculteurs et collectivités. Ces initiatives ont aussi en commun de fédérer les énergies. Partout, des associations, des groupements de femmes, des jeunes et des ONG internationales travaillent à préserver le riche patrimoine naturel calédonien.

Cette synergie, qui ne cesse de se développer, valorise les savoir-faire traditionnels, multiplie les compétences et ancre les projets dans les réalités des tribus et des communes. Toutes misent sur des solutions fondées sur la nature, inscrites dans le temps long, qui s’appuyent sur les écosystèmes au lieu de les remplacer et font participer les habitants. Elles ne se contentent pas de réparer, elles préviennent, elles construisent des modèles plus résilients. En restaurant des mangroves, en stabilisant des berges, en créant des barrières végétales, elles protègent le littoral tout en renforçant l’économie locale et la cohésion sociale.

S’inspirer de la nature n’est pas une option verte, mais une condition de survie pour un territoire particulièrement exposé aux changements climatiques et aux inégalités. Ces expériences concrètes esquissent une nouvelle forme de développement où tout le monde y gagne réellement.

M.D.