[DOSSIER] Repenser le développement au rythme des écosystèmes

En Nouvelle-Calédonie, le trait de côte recule face à la pression du dérèglement climatique. Cyclones plus violents, houle répétée, montée des eaux, incendies dans les bassins versants. La Nouvelle-Calédonie cumule les signaux d’alerte. Dans plusieurs communes, des mètres de plage ont disparu et les terres agricoles se salinisent. Ce n’est plus seulement une question d’environnement, mais d’économie et de sécurité alimentaire. Pendant des années, on a présenté le développement comme un compromis, celui d’une forme de sacrifice de la nature en contrepartie d’une promesse d’emploi et d’émancipation. « Ces compromis apparents sont en réalité des marchés perdant-perdant », rappelle l’expert en conservation, Hubert Géraux.

En affaiblissant les écosystèmes, on sape aussi les activités qui en dépendent : pêche, agriculture, tourisme, protection du littoral. Paradoxalement, plus la crise s’aggrave, plus on se réfugie dans des recettes qui ne fonctionnent pas. Si ces réponses rapides donnent l’illusion de protéger, elles ne font que déplacer les problèmes et alourdissent la facture qu’il faudra payer à un moment ou un autre.

Le rapport de la Chambre territoriale des comptes, publié au mois de mars, sur le recul du trait de côte le montre : derrière les discours d’urgence, les collectivités avancent en ordre dispersé. La Nouvelle-Calédonie finance surtout des études, les provinces multiplient des projets ponctuels sans ligne budgétaire dédiée et certains outils juridiques restent lettre morte. Cette dispersion empêche d’additionner les forces et laisse les habitants dans l’incompréhension lorsqu’un chantier échoue.

Les services rendus par la nature ont un prix, qu’il s’agisse des mangroves qui freinent la houle, des forêts qui filtrent l’eau ou des récifs qui protègent le littoral. Les détruire revient à reporter la note sur les générations futures. Les prendre en compte, c’est au contraire bâtir un développement soutenable dont les fruits bénéficient à tous et pas seulement à quelques acteurs.