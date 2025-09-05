[DOSSIER] Repenser la stratégie économique du territoire

« En ce qui concerne le riz, un business plan de dix ans avait permis de montrer la rentabilité du projet, a rappelé Guillaume Pujol. C’est peut-être une filière comme celle-ci sur laquelle il faudrait réfléchir sur du moyen à long terme ».

Quant au cacao, un marché local existe déjà, avec des acteurs comme Biscochoc. Si la Chambre d’agriculture et de la pêche (CAP NC) travaille avec certains producteurs sur la pertinence économique de cette production, « il ne faut pas se leurrer, a insisté son directeur général, Guylain de Coudenhove. On n’aura jamais des producteurs qui feront uniquement du cacao. Il faut savoir se diversifier. Une production résiliente, c’est une production diversifiée ».

Quant à l’agro-transformation, sujet sur lequel « la Nouvelle-Calédonie est vraiment en retard », certaines problématiques, comme le prix des matières premières, freinent son développement.

La conserverie La Périgourdine, par exemple, souhaiterait réaliser des conserves avec du cerf. Or, « si c’est pour avoir du 1 500 francs le kilo et devoir vendre des produits hors de prix à nos consommateurs, ce n’est même pas la peine d’essayer », a déploré Michel Delhome, directeur de l’entreprise.

RÉDUIRE LES FRAIS DE FRET

Le second atelier, intitulé « Tracer, repenser et sécuriser les chaînes d’approvisionnement et d’export », a permis, entre autres, d’initier une réflexion sur la stratégie de réduction des frais d’approvisionnement.

Pour Frédéric Genel, directeur régional de DHL, les tarifs élevés sur la desserte maritime tiennent au fait que « trois acteurs principaux se partagent 90 % du marché en provenance des grands axes d’importation ». Résultat : « des tarifs de fret non négligeables ».