[DOSSIER] Renouer avec la terre et la tribu

Ces départs de Nouméa et ses environs, pendant ou juste après la révolte urbaine, ne constituent pas un phénomène négligeable. Le nombre de radiations d’élèves de la province Sud pour une inscription dans le Nord ou les Îles le démontre (lire également page 7). Pourquoi partir de la ville et rejoindre la tribu ? Pour des raisons de sécurité ou encore financières à la suite de la perte d’un emploi. « Des gens reviennent au foyer familial le temps de “se refaire une santé” et avoir plus de visibilité pour trouver un autre poste et rebondir », remarque John Tindao, président du conseil de l’aire Drubea-Kapumë, qui observe un développement de l’esprit de solidarité dans ce contexte de tensions économiques.

Les difficultés du moment ont déclenché un mouvement de balancier entre la Grande Terre et les Loyauté. Il y a plus de quinze ans, des habitants des Îles accompagnés de leurs proches ont quitté leur terre pour participer à la construction et à l’activité des usines du Sud et du Nord, pour occuper un poste dans le Grand Nouméa en plein boom.

Aujourd’hui, le déplacement est inverse. « Des centaines de familles veulent renouer avec la terre, travailler dans l’administration ou le tourisme », estime le sénateur coutumier drehu, Ludovic Boula. Par exemple, « des familles veulent s’inscrire dans le projet hôtelier Wadra Bay », situé sur la commune de Lifou à la tribu de Mou, « de manière indirecte », en proposant des activités aux futurs clients, des produits agricoles à la cuisine, des tables d’hôtes… Des Loyaltiens ont déjà leur maison.

De toute façon, « il faut préparer le retour », note Ludovic Boula. Préparer par des discussions préalables pour éviter les conflits, notamment sur les limites de terrain. « Le coutumier arrive à solutionner », ajoute le sénateur. « À Lifou, ça va, on s’est préparés. » Cette question du foncier est d’un abord plus simple sur l’île, parce qu’ici les données ont été posées sur le papier.

Yann Mainguet