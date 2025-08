[DOSSIER] Rendre le territoire à nouveau attractif

Peut-on compter sur le tourisme pour la relance économique ? Quelle place veut-on lui donner à l’avenir ? Ces questions doivent trouver des réponses alors que la Nouvelle-Calédonie s’interroge sur son futur. Dans le projet d’accord politique de Bougival, un « pacte de refondation économique et financière » entre l’État et la Nouvelle-Calédonie est évoqué pour « un rétablissement durable des équilibres et de l’attractivité du territoire », sans plus de détails pour l’heure.

Christopher Gygès, membre du gouvernement en charge de l’économie et président du conseil d’administration de l’agence de promotion touristique internationale du territoire NCT depuis avril, confirme que le secteur figure parmi les filières de diversification travaillées avec Claire Durrieu, haut-fonctionnaire du ministère de l’Économie chargée par l’État d’élaborer ce pacte, un travail auquel il participe activement. « La partie touristique va jouer un rôle majeur, parce que le secteur a un rôle à la fois de développement économique ‒ il fait entrer des devises ‒ et social extrêmement important parce qu’il maintient les gens dans l’emploi partout sur le territoire ». Le tourisme avait aussi été identifié parmi les 12 filières d’avenir de NC Éco qui regroupe l’ensemble des acteurs économiques.

DEUX MOIS DE TRAVAUX

Mais la tâche est grande après des années de crise et des difficultés structurelles. Christopher Gygès est convaincu que « le secteur touristique doit se développer et surtout se réformer et mieux s’organiser ». Il ne souhaite pas se prononcer sur la répartition des compétences entre le gouvernement, chargé de la promotion internationale du territoire, et les provinces, de leur dévelop-pement touristique. Pour lui, celles-ci sont « plus adaptées pour gérer les prestataires touristiques ».

Il a, pour sa part, lancé un audit juridique et financier de NCT pour analyser l’utilisation des fonds et voir si le GIE est la bonne formule. Son ambition est de le faire évoluer vers une agence d’attractivité pour entrainer les touristes, mais aussi des investisseurs, des retraités « comme au Portugal » ou encore des travailleurs qualifiés dans le domaine de la santé, du numérique, etc. Son souhait : que la partie touristique soit « sanctuarisée et développée » avec les acteurs socio-professionnels.

Dans ce cadre, NCT va lancer très prochainement des ateliers pour réfléchir à la promotion internationale, l’image de marque, etc. Deux mois de travaux sont envisagés avant une conclusion lors d’une « semaine de l’attractivité » en octobre. « On doit proposer une nouvelle offre et montrer ce qui distingue la Nouvelle-Calédonie par rapport à Tahiti, au Vanuatu. Pourquoi a-t-on envie de venir ? On peut faire plusieurs pays en une fois ici. Il y a ce côté ‘‘seul au monde’’ dans des endroits exceptionnels qu’on ne valorise pas assez ou encore cette petite France du Pacifique, pas assez connue des pays anglo-saxons ou asiatiques. »