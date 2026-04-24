[DOSSIER] Remous chez les non-indépendantistes

Mercredi 15 avril, l’annonce résonne dans le microcosme politique. Par voie de presse, à l’aube des discussions avec Les Loyalistes sur les provinciales, le président du Rassemblement-Les Républicains, Alcide Ponga, réaffirme son attachement à l’unité des partisans de la France dans un contexte institutionnel et politique incertain, mais estime qu’il faut tirer les enseignements des municipales et reconnaître « les limites des choix passés ».

En province Sud, il propose que Générations NC, qui a remporté deux communes majeures, soit aux avant-postes. À défaut, cette responsabilité pourrait revenir à « une figure plus neutre, incarnant le renouveau et étant en capacité de fédérer largement et sincèrement ». Sonia Backès, présidente de la province Sud et cheffe de file des Loyalistes, n’est pas nommée, mais le message est limpide.

CONFLITS INTERNES

Depuis, Alcide Ponga s’est expliqué sur NC La 1ère. Le président fait état de divergences au sujet de la stratégie à adopter au sein de son parti. « Il y en a qui prônent l’unité, il y en a qui prônent le fait de partir tout seul. » Il dit avoir « donné une piste qui nous semblait la meilleure ». La question, affirme-t-il, doit être tranchée lors d’un prochain comité directeur élargi. Le désaccord entre Alcide Ponga et Sonia Backès sur la personnalité la plus à même de tirer une liste unitaire aux provinciales, en tout cas n’est pas nouveau. Le sujet a déjà été abordé en réunion, il est maintenant étalé au grand jour.

Ce qui transpire, par ailleurs, c’est que le Rassemblement semble toujours tiraillé sur sa ligne politique. Une partie de ses membres n’a jamais eu d’atomes crochus avec la présidente de la province Sud, a désavoué ses menaces de « bordel » avant les émeutes, ses mesures dites anti-sociales après ou son discours du 14-Juillet 2024 sur « l’huile et l’eau » qui ne se mélangent pas.

Avant cela, une hémorragie s’était déjà opérée parmi des personnalités de la droite centriste, Dumbéa étant l’exemple le plus parlant, avec Georges Naturel et Yoann Lecourieux. Mais cette ligne a aussi convenu aux plus conservateurs qui, pour certains, sont allés jusqu’à basculer de mouvement. Cependant, le manque de concertation de l’équipe dirigeante semble également être un problème non résolu (mécontentement de certains élus de Kunié, démission de Lionel Paagalua). On ignore, pour l’heure, les raisons du départ de l’ancien maire du Mont-Dore, Éric Gay, évoqué par plusieurs médias.