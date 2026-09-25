[DOSSIER] Réinventer l’existant

Les sociétés d’e-commerce fleurissent sur le territoire. Sur les réseaux sociaux, leurs produits et services s’affichent désormais régulièrement dans les fils d’actualité des Calédoniens, signe d’un secteur qui prend de l’ampleur.

Pour certains commerçants, cette transition numérique ne va toutefois pas assez vite. « On est quand même en retard. Ce serait bien d’avoir plus d’enseignes sur le commerce en ligne », estime Marie-Laure, commerçante dans une boutique du centre-ville. Entre le manque de places de parking et les travaux à répétition, « les gens hésitent à venir acheter ici. Cela permettrait de faciliter les ventes ».

Le sujet fait débat. D’autres, comme Serge Inizan, responsable du magasin de vêtements Ikon, considèrent que c’est un progrès en trompe-l’œil. Il regrette le temps où « les gens faisaient du lèche-vitrine ». Aujourd’hui, « ils n’ont plus besoin d’en faire, puisque le produit arrive directement dans le canapé. Alors que quand ils tournaient en ville, ils s’arrêtaient boire un café au coin de la rue, ils payaient du parcmètre, ils allaient manger une glace… Il y avait davantage de vie et ça favorisait les achats. »