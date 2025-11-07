[DOSSIER] Réinsérer les condamnés dans le monde coutumier

L’idée s’était concrétisée en 2019. À travers la signature d’un décret, les institutions coutumières ont été habilitées à mettre en œuvre des travaux d’intérêt général en tribu. Une mesure venant compléter les TIG mis en place depuis 42 ans au sein des collectivités. L’objectif ? Reconnecter les condamnés de statut civil coutumier « à leur environnement culturel » et au monde du travail. « Souvent, ce sont des personnes qui ont coupé le lien avec leur clan. Là, l’idée, c’est de leur retransmettre leurs valeurs et les réintégrer dans la société », souligne Ludovic Boula, président du Sénat coutumier.

DES FREINS PERSISTENT

Après quelques années de « flottement » et un nombre limité de personnes affectées sur ces TIG en tribu, le dispositif connaît un nouveau souffle. Depuis mars 2025, les magistrats du tribunal de première instance, le service pénitentiaire d’insertion et de probation (Spip) ainsi que le Sénat coutumier essaient de redynamiser le dispositif, en éliminant les freins qui empêchent son développement. Et ceux-ci sont nombreux. Le premier concerne le manque de volontaires. Normalement, les condamnés doivent être surveillés par un tuteur, originaire de la tribu, durant leurs tâches. Celui-ci est chargé de contrôler l’exécution du travail et d’attester le nombre d’heures réalisées. Or, il est difficile de trouver suffisamment de personnes partantes pour le faire.

Sur l’aire Xârâcùù, où 11 tigistes ont effectué leur peine entre 2022 et aujourd’hui, ce problème est toujours d’actualité. « Parfois, certains tigistes ont 140 heures de travail à effectuer, ce qui équivaut à un mois. Et mobiliser une personne sur un mois, c’est très compliqué », soulève Andréa Thevedin, chargée de mission de l’aire coutumière Xârâcùù.

L’un des autres freins est le « manque de matériel » handicapant à certains endroits la réalisation des peines. La réticence de certains habitants des tribus, réfractaires « à l’idée d’avoir des « délinquants » chez eux » est aussi mentionnée. Puis, la réticence des condamnés eux-mêmes. « Certains ont peur du regard des autres. D’autant que souvent, ils sont envoyés dans leur tribu d’origine, et en faisant des TIG, ils revêtent l’habit du coupable. Ils pensent que cela les met sur le devant de la scène alors qu’eux aimeraient plutôt faire profil bas », explique Gérald Faucou, président du tribunal de première instance de Nouméa.