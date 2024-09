[DOSSIER] « Refaire du lien entre la classe politique et la population »

Ces quatre mois de crise ont eu pour effet d’interroger la population sur l’existence et l’état du vivre ensemble. Pour Patrice Godin, si le lien social a « fortement été ébranlé » depuis le 13 mai, le vivre ensemble n’est « pas cassé ». « Il y a une volonté collective qui s’affirme en vérité partout. La majeure partie des gens croient encore au vivre ensemble et ceux qui n’y croient plus en tout cas le désirent. […] C’est ce que montre le travail qui a été fait avec le collectif ». Selon lui, c’est avant tout « une question de volonté ». Ceci étant, même s’il « faut faire face à la crise économique et qu’il y a toute une série d’enjeux, […] ce chaos offre une opportunité d’y réfléchir sérieusement et d’afficher cette volonté ».