[DOSSIER] Recherche assesseurs coutumiers

Cette pénurie a été soulignée par le premier président de la cour d’appel, Bruno Karl, à l’audience de présentation des nouveaux magistrats au mois d’octobre et lors de son audition avec le procureur général, Camille Miansoni, par la commission d’enquête parlementaire sur la justice en outre-mer. Le manque de candidats proposés par les différentes aires coutumières engendre des difficultés et appelle probablement à une révision des règles en vigueur.

SPÉCIFICITÉS

Une ordonnance du 15 octobre 1982, appliquée depuis 1983, prévoit la nomination de deux assesseurs par district pour siéger aux côtés des magistrats dans les affaires de droit civil relevant du statut coutumier. La chambre civile coutumière statue sur les dossiers relatifs aux personnes et aux biens (divorces, filiations, successions, etc.), au droit foncier coutumier et à l’assistance éducative.

« Ils apportent des éléments indispensables, même s’ils ne sont pas juristes. Leur connaissance des usages, de la coutume, des modalités de transmission de la terre est essentielle, car nous jugeons dans un cadre particulier », explique Bruno Karl. Le texte de loi, rédigé il y a plus de quarante ans, vise l’explication des « spécificités mélanésiennes », note Divina Poedi, chargée de mission droit et justice au Sénat coutumier. « L’assesseur doit être capable d’expliquer aux juges les particularités de son aire afin de garantir des décisions justes, équitables et adaptées. » « C’est un contexte qui est exposé pour comprendre comment on a pu en arriver à une situation donnée », poursuit Bruno Karl.

Ce rôle est d’autant plus crucial qu’en leur absence, les affaires sont systématiquement renvoyées, ce qui allonge considérablement les délais de traitement et empêche parfois leur jugement.