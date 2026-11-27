De la vaisselle rapportée sur l’île par les survivants du naufrage ?

Oui. Nous pensons qu’il y a eu autour de 80 survivants sur les 220 embarqués.

L’an prochain, pour nous aider dans les recherches, nous aurons parmi nous une anthropologue néo-zélandaise. Elle pourra déterminer l’origine des ossements : mélanésienne, européenne, etc. Nous attendons aujourd’hui les autorisations pour effectuer ces analyses. Si les ossements sont bien européens, une expédition d’une autre envergure sera ensuite organisée.

D’après les relevés, la meule correspondrait à la « sœur » de celle rapportée par Peter Dillon en 1826. Des objets du voyage de La Pérouse. Pourquoi une meule à cet endroit ? Pour marquer une tombe, selon nous.

Jean-Christophe Galipaud, archéologue, spécialiste de l’Océanie, sera le responsable scientifique de ce projet.

S’agirait-il des premiers ossements humains potentiellement d’origine européenne trouvés à terre ?

Oui, ce serait les premiers. À ce jour, les seuls ossements humains européens ont été retrouvés sur l’épave de La Boussole, donc en mer.

Antoine de Biran, géophysicien, doit nous accompagner l’an prochain et nous aurons à disposition des radars de sol qui permettront de distinguer la forme des éléments enfouis dans la terre. Des examens seront menés dans le périmètre de la découverte.

En parallèle, est prévu un déplacement sur l’île d’Utupua, une île en vue dans le nord de Vanikoro. Les habitants ont rencontré Jean-Christophe Galipaud à la suite de la découverte de sépultures qui seraient inconnues à leurs yeux. Il est fort possible que ce soit celles de naufragés de l’expédition de La Pérouse. Ces 80 hommes environ avaient des embarcations de différente taille, récupérées sur le navire échoué, L’Astrolabe.

Je suis persuadé d’une chose : il n’y avait plus de chef parmi ces survivants. La Pérouse était mort dans le naufrage de La Boussole explosé dans le récif, Fleuriot de Langle aux Samoa, etc. Et s’il n’y a plus de chef, il n’y a pas la possibilité de monter une expédition pour s’en sortir.

Propos recueillis par Yann Mainguet