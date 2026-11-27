Ancien plongeur avec Henri Goiran, dit Riquet, compagnon de routes maritimes du commandant Cousteau, puis capitaine sur les bateaux scientifiques de l’Institut de recherche pour le développement (IRD), Raymond Proner a pris la présidence de l’association Salomon à la suite de la disparition d’Alain Conan en mars 2017. Une nouvelle mission à Vanikoro est en préparation.
DNC : Vous êtes allé douze fois à Vanikoro. Quel est votre lien avec La Pérouse ?
Raymond Proner : J’ai effectué toutes les expéditions à Vanikoro, et même plus. En janvier 1976, nous avons fait le tour des îles Salomon à bord d’un voilier, nous étions six. Nous nous étions arrêtés à Vanikoro sur les conseils d’un de nos amis qui avait dit : « Il paraît que l’on peut plonger sur l’épave de La Pérouse ». J’ai alors commencé à faire quelques recherches sur le personnage que je connaissais peu finalement. Nous avons trouvé quelques objets. J’avais notamment mis au jour un instrument de mesure. Dans les mêmes temps, j’ai connu Alain Conan, passionné par cette histoire de La Pérouse, qui, après nos découvertes, nous a invités à participer à la toute première expédition, c’était en 1981.
Et vous avez accepté…
Oui. Nous sommes partis en 1981 avec deux bateaux, dont celui d’Alain Conan. Nous avons trouvé beaucoup d’objets. Au retour, l’association Salomon était créée. Nous sommes retournés à Vanikoro en 1986, après les essais nucléaires. Puis en 1990, en 1999, en 2000, en 2003, année de la découverte des ossements de l’« inconnu de Vanikoro », ensuite en 2005 et en 2008. Et j’y suis allé, à nouveau, après, en 2012, avec un bateau scientifique.
C’est une aventure extraordinaire avec La Pérouse, et ce n’est pas fini.
Un déplacement à venir ?
Nous sommes en train de préparer une mission sur la période du 1er mai au 15 juin 2027 avec trois voiliers privés, de petits moyens et des équipes restreintes. Nous essayons, en ce moment, de réunir le budget. L’objectif : vérifier des informations sur des ossements trouvés il y a quelques années et essayer de les analyser.
Les gens de l’île, en creusant le sol pour y planter un poteau de case, sont tombés sur des ossements sur lesquels était posée une meule, et selon leurs propos, il y avait aussi des débris de vaisselle. Prévenus par ces habitants de Vanikoro, nous avons tout de suite pensé à la vaisselle de Macao, acquise par La Pérouse lors d’une escale.
Pourquoi une meule à cet endroit ? Pour marquer une tombe, selon nous
De la vaisselle rapportée sur l’île par les survivants du naufrage ?
Oui. Nous pensons qu’il y a eu autour de 80 survivants sur les 220 embarqués.
L’an prochain, pour nous aider dans les recherches, nous aurons parmi nous une anthropologue néo-zélandaise. Elle pourra déterminer l’origine des ossements : mélanésienne, européenne, etc. Nous attendons aujourd’hui les autorisations pour effectuer ces analyses. Si les ossements sont bien européens, une expédition d’une autre envergure sera ensuite organisée.
D’après les relevés, la meule correspondrait à la « sœur » de celle rapportée par Peter Dillon en 1826. Des objets du voyage de La Pérouse. Pourquoi une meule à cet endroit ? Pour marquer une tombe, selon nous.
Jean-Christophe Galipaud, archéologue, spécialiste de l’Océanie, sera le responsable scientifique de ce projet.
S’agirait-il des premiers ossements humains potentiellement d’origine européenne trouvés à terre ?
Oui, ce serait les premiers. À ce jour, les seuls ossements humains européens ont été retrouvés sur l’épave de La Boussole, donc en mer.
Antoine de Biran, géophysicien, doit nous accompagner l’an prochain et nous aurons à disposition des radars de sol qui permettront de distinguer la forme des éléments enfouis dans la terre. Des examens seront menés dans le périmètre de la découverte.
En parallèle, est prévu un déplacement sur l’île d’Utupua, une île en vue dans le nord de Vanikoro. Les habitants ont rencontré Jean-Christophe Galipaud à la suite de la découverte de sépultures qui seraient inconnues à leurs yeux. Il est fort possible que ce soit celles de naufragés de l’expédition de La Pérouse. Ces 80 hommes environ avaient des embarcations de différente taille, récupérées sur le navire échoué, L’Astrolabe.
Je suis persuadé d’une chose : il n’y avait plus de chef parmi ces survivants. La Pérouse était mort dans le naufrage de La Boussole explosé dans le récif, Fleuriot de Langle aux Samoa, etc. Et s’il n’y a plus de chef, il n’y a pas la possibilité de monter une expédition pour s’en sortir.
Propos recueillis par Yann Mainguet