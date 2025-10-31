[DOSSIER] Raphaël Danino-Perraud : « Le nickel calédonien doit s’inscrire dans l’agenda stratégique franco-européen »

DNC : Le marché mondial du nickel est-il condamné à subir, pendant de longues années encore, la « loi » de la production en Indonésie ?

Raphaël Danino-Perraud : Je ne suis pas certain que le marché mondial « subisse » la loi de la production indonésienne. En effet, c’est un marché en pleine croissance et l’Indonésie a été le seul pays en mesure de répondre à cette demande. Regardons plutôt les chiffres. L’Indonésie dispose de 42 % des réserves mondiales de nickel, contre 5,4 % en Nouvelle-Calédonie, en cinquième position derrière l’Australie (18,3 %), le Brésil (12,2 %) et la Russie (6,3 %). Sa production est passée de 10 % à environ 50 % de la production minière entre 2012 et 2024, soit de 228 000 tonnes à 1,7 million de tonnes.

De manière similaire, elle a su profiter de sa richesse pour lancer une politique de remontée de filière. En mettant en œuvre une interdiction d’exportation de produits miniers, elle a encouragé les entreprises chinoises à investir chez elle. Elle est ainsi devenue non seulement un producteur de minerais et concentrés, mais également un producteur de nickel métallurgique (38 % de la production mondiale) et ambitionne de produire du nickel de qualité batterie dans les années à venir. L’Indonésie est donc devenue un acteur majeur de l’industrie nickélifère et le demeurera pendant de longues années. Elle a su répondre à une augmentation massive de la demande, mais est également responsable d’une certaine abondance.

La baisse des prix en raison de la suroffre de nickel sur le marché peut-elle durer ?

L’offre excédentaire sur le marché du nickel est liée à plusieurs paramètres. La politique d’augmentation des capacités indonésiennes en est un parmi d’autres. Ainsi, la stagnation de l’économie chinoise a un impact direct sur la consommation de nickel.

On parle beaucoup de sa consommation dans les batteries (17 %), mais beaucoup moins dans les aciers et notamment les aciers inoxydables (65 %) dont les applications industrielles sont nombreuses, de l’agroalimentaire à la construction. Or, la consommation chinoise est particulièrement importante pour ces usages. Pourtant, alors que la croissance chinoise a été à deux chiffres jusqu’en 2020, elle n’arrive toujours pas à rebondir et se situerait autour de 5 % en 2025.

La Chine consomme donc moins de nickel. Par ailleurs, la consommation de nickel devait être portée par l’électrification massive de la mobilité. Or celle-ci, bien qu’importante, est en deçà des prévisions. Les prix bas devraient donc durer encore quelques années, le temps pour l’industrie de la mobilité électrique de monter durablement en puissance et pour d’autres acteurs (Inde, Brésil…), de remplacer la Chine comme consommateur.

Les prix bas devraient durer encore quelques années.