[DOSSIER] Rainbowlution, porte-drapeau de la communauté

Son nom ne vous est peut-être pas inconnu, tant elle fait parler d’elle ces dernières semaines. Soirées bingos, pique-niques, karaokés… Depuis bientôt un an, l’association Rainbowlution réunit la communauté LGBTQIA+ et ses « alliés¹ » autour d’évènements festifs, organisés à Nouméa.

À l’origine de cette initiative, trois amies et un objectif : organiser la première marche des fiertés en Nouvelle-Calédonie. Un évènement mis en place chaque année en France ou aux États-Unis dont l’objectif est de donner de la visibilité à la communauté LGBTQIA+ et de défendre ses droits.

PIQUE-NIQUE QUEER

Or, pour pouvoir rassembler du monde lors d’un tel évènement, « on s’est dit qu’il était d’abord important de créer des espaces où les personnes queer² pouvaient se réunir », explique Maëlys Vésir, l’une de ses fondatrices. C’est ainsi que s’est tenu, en septembre 2024, le premier « pique-niQueer » , au parc Brunelet. Une « safe place » (endroit sûr), pensée pour « recréer une communauté visible » avant d’organiser de « gros évènements » tels que les « BingoQueer » par la suite. Des soirées animées par des personnes queer, comme les désormais célèbres Laura NC ou Lexy Lence, entre animations, musique et jeux.

La dernière soirée de ce type, qui s’est déroulée début juin au bar du 35 Foch, a réuni plus de 200 personnes.