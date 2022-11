Quel sens donnez-vous à votre décision ? Quelles seront les conséquences pour les prochaines compétitions ?

On ne boycotte pas le Qatar, on boycotte cet événement, sportif qui cristallise tous les excès de l’argent roi. On ne donne pas de leçon de démocratie. On nous a demandé pourquoi on ne boycotte pas les Jeux olympiques de Paris 2024. Parce qu’il n’y a pas 6 500 morts. Ça ne veut pas dire que tout est parfait dans l’organisation.

Dans le futur, très certainement, on ne couvrira pas que des événements parfaits, sinon on ne couvrirait pas grand-chose. Pour les Jeux de l’océan Indien, qui auront lieu à Madagascar en 2023, on réfléchit déjà. On prépare des articles. Est-ce que construire des stades dans un pays où règne la misère est une bonne chose ? On posera ce genre de question.

Se rendre au Qatar aurait-il permis de parler également des mauvais côtés du Mondial ?

Des personnes qui travaillent sur le sujet depuis des années disent que ce n’est pas possible. Que les journalistes seront cornaqués, qu’ils se heurteront à l’interdiction d’aller dans certains quartiers. J’espère avoir tort, mais j’en doute car des gens bien plus chevronnés que moi disent qu’il y a de l’opacité, un contrôle de l’information. D’ailleurs, on voit une contre- offensive : il est aujourd’hui compliqué de critiquer le Qatar, qui a énormément de pouvoir et d’argent.

La Une du 13 septembre 2022, jour du 46e anniversaire du Quotidien de La Réunion. Kevin Bulard revendique une continuité vis-à-vis de l’engagement originel pour la liberté d’expression.

Votre décision relance un débat classique : les journalistes doivent-il donner leur avis ?

On choisit simplement des angles journalistiques, les infos que l’on traite, c’est notre travail de tous les jours. Ce sont des choix éditoriaux. On essaie de donner aux Réunionnais les moyens de se faire leur propre avis. On n’appartient pas à un grand groupe financier, on est attaché à aucun parti politique. Cette indépendance, ce n’est pas de la neutralité : on prend parti, on prend position, on le fait en notre âme et conscience de journaliste.

Au Quotidien, on a des engagements en faveur de la lutte contre l’illettrisme, contre toutes les formes de violence, pour la liberté d’expression et l’environnement. On peut traiter tous les sujets avec ces lunettes : le transport en avion ou en voiture, les questions liées à l’alcool, comme notre grosse production de rhum, etc.

Je comprends ceux qui ne veulent pas choisir, mais nous, on ne privera personne. »