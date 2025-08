[DOSSIER] Quelle stratégie ?

Le premier est en difficultés et ne semble pas avoir toutes ses chambres disponibles. Le deuxième a connu le succès durant des années, mais a dû être mis en redressement judiciaire en décembre 2024. Il est actuellement fermé et nécessite d’importants travaux. Le troisième, situé à deux heures de Nouméa et qui a coûté particulièrement cher pour uniquement 180 chambres, n’a jamais connu un remplissage suffisant et subit un vieillissement prématuré. Ses difficultés s’étendent forcément sur le plan financier.

De son côté, la province des Îles a fait construire le Wadra Bay, grâce à une double défiscalisation. L’hôtel 5 étoiles n’a jamais ouvert et a d’ailleurs été placé en redressement judiciaire en juin dernier. Par quel miracle une entreprise qui n’a jamais eu d’exploitation, qui nécessite encore des travaux et dont l’actionnaire n’a, à priori, plus les moyens de poursuivre, peut espérer se redresser ? Que devient l’argent public des défiscalisations dans ce cas ?

« Même en considérant la période Covid et les émeutes de l’année dernière, qui ont entraîné des conséquences fortement négatives sur le taux de fréquentation des structures hôtelières et sur le tourisme en général, la stratégie portée par les collectivités pose question. Comment expliquer ces échecs ? Combien d’argent publique, tant local que de l’État, a été gaspillé dans ce domaine par les élus ? interroge le chef d’entreprises et directeur du Château Royal, Pascal Lafleur. Pourtant, ceci devait permettre de contribuer au développement d’un secteur et de tirer la destination vers le haut tout en créant de la richesse et de l’emploi localement. Il faut constater que cela est loin d’être le cas aujourd’hui ».