[DOSSIER] Que prévoit le plan d’évolution de l’administration ?

MOINS DE DIRECTIONS

Le nombre de directions passera de 22 à 13, chacune regroupant entre 50 et 120 agents, selon un document officiel de l’administration que DNC a pu consulter (lire par ailleurs). Sept directions « métiers » (transports, développement humain, enseignement, santé, aménagement, économie, fiscalité) seront accompagnées de six directions « support » (juridique, finances, numérique, moyens généraux, ressources humaines, fonction publique).

Les personnels des services administratifs, présents dans la plupart des directions, seront réaffectés selon leur spécialité, hormis les agents d’accueil et secrétaires. Par exemple, les agents en charge des budgets iront aux finances, ceux des ressources humaines à la DRH, les informaticiens à la Dinum. Et concrètement quand un directeur viendra solliciter une action RH, il devra s’adres- ser à des agents d’une autre direction. Il pourrait néanmoins y avoir des référents RH ou informatiques.

C’est « l’occasion de poser des normes qui s’appliqueront à toute la collectivité en termes de RH, budgétaires, numériques ou immobiliers », écrit le gouver- nement. La Davar, Direction des affaires vétérinaires, alimentaires et rurales, devrait disparaître : ses missions seront réparties entre plusieurs directions, ce qui suscite des inquiétudes.

La réorganisation géographique sera progressive, faute de locaux suffisamment dimensionnés. Un projet immobilier serait géré par la DAPM, Direction des achats, du patrimoine et des moyens, et les reconstructions post-émeutes se projetteraient logiquement avec le PEA à l’esprit.