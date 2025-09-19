[DOSSIER] Que disent les assureurs ?

« La garantie perte d’exploitation permet de couvrir la marge brute perdue entre le jour du sinistre et la reprise d’activité, dans la limite de la période prévue au contrat », explique le Cosoda. L’entreprise doit reprendre son activité, après avoir brûlé, par exemple, pour que les sociétés d’assurance déclenchent l’indemnisation liée à la perte d’exploitation. Le délai a été étendu à deux ans, sous peine de perdre l’indemnité. Tout en sachant que l’entreprise doit être reconstruite au même endroit et que le bâtiment doit être identique à l’ancien.

Néanmoins, des dérogations sont accordées au cas par cas. « Ensuite, cette perte d’exploitation va être calculée sur douze, dix-huit, vingt-quatre ou trente-six mois, selon les souscriptions au contrat », explique le président du Comité, Frédéric Jourdain. Des gérants de société ont fait part d’une situation saugrenue, dans le sens où, sans argent des assurances, la société ne peut pas se maintenir. « Je suis surpris, car nous arrivons vraiment à la fin de la phase des indemnisations sur la partie « dommages », répond le dirigeant du Cosoda. « Nous venons tout juste de commencer la partie perte d’exploitation », la troisième et dernière étape de règlement. Au 30 juin, 160 dossiers avaient été réglés, pour 20 millions d’euros soit 2,4 milliards de francs, sur les 730 éligibles à cette garantie.