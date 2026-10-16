[DOSSIER] Quand le burn-out n’est pas dans les statistiques

Si l’accident est survenu au lieu et au temps du travail, la présomption d’imputabilité doit s’appliquer. Sauf dans un cas, parmi d'autres : les accidents du travail comportant un trouble psycho-social. Archive © DNC / Y.M.

Beaucoup de déclarations associées à des troubles psychiques sont rejetées auprès de la Cafat, car ces dossiers sont adressés en « accident du travail », alors qu’ils devraient l’être en « maladie professionnelle ». Une démarche plus compliquée qui est rarement menée jusqu’à son terme pour ces pathologies.

Les éléments statistiques de la Cafat éclairent une particularité bien locale. Le diagramme des accidents du travail pour troubles psychiques ou risques psychosociaux, par année, révèle un nombre jugé important de déclarations transmises à la caisse de couverture sociale sans finalement donner lieu à une prise en charge. En clair, rejetées. Dans le détail, 37 en 2025 – contre 33 accidents reconnus avec arrêt -, 38 en 2023, 63 en 2021, 59 en 2019 ou encore 46 en 2018. Le motif : le dossier ne répond pas aux critères de l’accident du travail. « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail », explique la Cafat, qui décrit un événement fortuit et soudain, avec un dommage subi constaté par un médecin. Exemple, le choc d’un agent d’accueil après avoir reçu un flot d’insultes d’un client violent.

Beaucoup de demandes de prise en charge sont écartées, car le burn-out, le harcèlement moral… relèvent davantage de la maladie professionnelle. C’est-à-dire un état qui s’installe dans le temps du fait d’une exposition répétée ou prolongée. Mais « aujourd’hui, les gens ne font que très peu la démarche de reconnaissance en maladie professionnelle », souligne Olivier Marion, chef de section prévention des risques professionnels à la Cafat. Les chiffres sont d’ailleurs assez stupéfiants. Alors qu’en Métropole les affections psychiques figurent parmi les causes majeures de maladies professionnelles, le taux en Nouvelle-Calédonie est de 0 %. Aucune en 2023 et 2024, dernières années de statistiques fournies. Un résultat anormal, depuis des décennies. Olivier Marion parle ici d’« un souci » sur le territoire.

Où se cache le problème ? Pour certains, des médecins n’orientent pas suffisamment les patients. Pas du tout, insistent des membres du personnel médical qui pointent surtout un phénomène, qui certes évolue : l’acceptation de ces maladies ne s’inscrit pas encore totalement dans la culture calédonienne.

RÈGLES STRICTES

Cette reconnaissance de troubles psychiques en maladie professionnelle respecte des règles précises. Il n’existe pas, aujourd’hui, de tableau de maladies professionnelles correspondant aux situations de RPS, risques psychosociaux. Il y a donc nécessité, selon les textes, d’établir « une incapacité permanente partielle » supérieure à 25 %. Ce qui est le cas lorsqu’au moins deux des quatre critères sont réunis : tentative de suicide ou hospitalisation en psychiatrie ; traitement antidépresseur depuis plus d’un mois ; épisode évoluant depuis plus de six mois ; troubles importants de la concentration, absence de projets ou encore autodépréciation.

Une enquête dite de matérialité est alors réalisée par la Cafat avec des questionnaires et auditions des deux parties. Puis le comité territorial de reconnaissance des maladies professionnelles, constitué de médecins, doit statuer sur la prise en charge, avec l’expertise du contrôle médical, de la médecine du travail et d’un psychiatre indépendant. Une voie de recours est possible. La procédure administrative est assez longue. La Cafat indique initier des actions pour orienter au mieux les ressortissants.

Yann Mainguet

Les DRH aux avant-postes « Dès qu’il y a un sujet de crise, il faut communiquer. Tant auprès du personnel que des partenaires sociaux », soutient Nicolas Baud, président de l’ANDRH NC. © Y.M.