[DOSSIER] Quand la terre disparaît

« En Nouvelle-Calédonie, comme dans beaucoup d’endroits dans le monde soumis aux aléas littoraux, sont recensées les problématiques de l’érosion du trait de côte, mais aussi de la submersion marine », note Pierre Feyssat, géomorphologue à l’Observatoire du littoral de Nouvelle-Calédonie (Oblic). (©Y.M)

Les risques sont qualifiés de majeurs. La montée de la mer et le recul du trait de côte modifient les équilibres du littoral calédonien. Le dérèglement climatique aggrave le phénomène.

  • 71 %

Le chiffre impressionne. À la lecture du rapport de la Chambre territoriale des comptes, publié fin mars, la Nouvelle- Calédonie dispose de 5 900 kilomètres de côtes ‒ falaises, plages, mangroves, etc. ‒ dont 71 % sont exposés à l’érosion et au recul de la limite terre-mer. Ce qui correspond à la part constituée de sable, vase… donc « non consolidée », selon une cartographie de l’Observatoire local du littoral, ou Oblic.

Au total, 31 des 33 communes sont potentiellement concernées par ce risque de dégradation du relief : en clair, toutes les collectivités côtières, sauf bien sûr Farino et Sarraméa situées à l’intérieur des terres. D’après les estimations d’Oblic, 28 % du territoire avancent, en raison notamment d’apports sédimentaires par les rivières – des avancées comprises entre quelques mètres et quelques dizaines de mètres. En revanche, 32 % reculent ; et le reliquat de 40 % correspond à des espaces sur lesquels une tendance ne peut être clairement émise. « De tout temps, les littoraux ont bougé », explique Pierre Feyssat, géomorphologue du littoral au Service géologique de la Nouvelle-Calédonie.

  • FACTEURS

Plusieurs éléments expliquent le recul du trait de côte. Tout d’abord, « l’augmentation du niveau marin », souligne le scientifique de l’Oblic. Dans l’archipel d’ailleurs, appuie la Chambre territoriale des comptes, « la montée des eaux et l’érosion du littoral sont les marqueurs les plus évidents du change- ment climatique ».

D’autres facteurs, favorables à une perte de terrain, sont listés tels que le passage de puissants phénomènes météorologiques, comme l’enchaînement de cyclones intenses créant des vagues importantes, mais aussi, plus localement, les prélèvements de sable à l’échelle d’une plage ou encore l’apparition d’ouvrages, ce qui viendrait perturber les échanges de sédiments.

  • HAUSSE

D’après le rapport de l’Organisation météorologique mondiale, paru en 2023, la zone où se situe la Nouvelle-Calédonie a connu un taux moyen de l’élévation du niveau de la mer plus important que la moyenne mondiale, de 4,13 mm/an contre 3,4 mm à l’échelle du globe, sur la période allant de 1993 à mai 2023.

Les experts de l’évolution du climat (Giec) ont produit des estimations. La variation des lignes de rivage désigne « le recul du trait de côte qui est une résultante de l’érosion côtière. La ligne de rivage est le point de rencontre entre la mer et la terre : plus la surélévation du niveau marin est importante, plus le recul horizontal l’est également. Par exemple, 50 cm d’élévation verticale du niveau marin peut produire jusqu’à 50 mètres de recul horizontal de la ligne de rivage ».

  • SEL

« L’augmentation du niveau marin a plusieurs impacts sur le littoral : le recul du trait de côte, mais aussi la salinisation des sols dans la zone côtière, qui elle-même peut entraîner la mise à nu de terrains, la végétation retenant le sable étant morte », souligne Pierre Feyssat. Les scientifiques évoquent très régulièrement le cas d’Ouvéa, un atoll à risque fortement exposé aux aléas. « D’après les observations géomorphologiques et naturalistes réalisées en 2018, 71 % du linéaire côtier de la zone Saint Joseph-Takedji est affecté par l’érosion », relèvent les magistrats de la Chambre territoriale des comptes.

  • AIDE

L’Oblic mène actuellement un projet, financé par le programme Green Overseas, lui-même soutenu par l’Union européenne, et travaillé avec le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) ainsi que l’Institut de recherche pour le développement (IRD). L’idée : produire une aide à la décision pour l’installation de solutions fondées sur la nature en Nouvelle-Calédonie.

Pour ce faire, Pierre Feyssat et ses collègues réaliseront une cartographie du littoral mettant en évidence les potentialités. L’objectif est de cibler les zones soumises à un recul du trait de côte, et dans ces endroits, d’identifier les types de solutions fondées sur la nature possiblement efficaces. Une analyse de l’acceptabilité de ces propositions auprès des populations sera rédigée. Les résultats seront livrés en 2026.

Yann Mainguet

Déplacements

« Les îles Loyauté, à commencer par Ouvéa, un des plus grands atolls du Pacifique (54 km de long, 132 km2), pour une population de 3 400 habitants, sont de plus en plus submergées, au point que des démarches entre la commune d’Ouvéa et des communes en province Nord ont été lancées pour reloger la population sur la Grande Terre », mentionne la Chambre territoriale des comptes dans son rapport du début d’année. Une épreuve, même une douleur, au niveau humain, économique…

 