[DOSSIER] Quand la terre disparaît

Le chiffre impressionne. À la lecture du rapport de la Chambre territoriale des comptes, publié fin mars, la Nouvelle- Calédonie dispose de 5 900 kilomètres de côtes ‒ falaises, plages, mangroves, etc. ‒ dont 71 % sont exposés à l’érosion et au recul de la limite terre-mer. Ce qui correspond à la part constituée de sable, vase… donc « non consolidée », selon une cartographie de l’Observatoire local du littoral, ou Oblic.

Au total, 31 des 33 communes sont potentiellement concernées par ce risque de dégradation du relief : en clair, toutes les collectivités côtières, sauf bien sûr Farino et Sarraméa situées à l’intérieur des terres. D’après les estimations d’Oblic, 28 % du territoire avancent, en raison notamment d’apports sédimentaires par les rivières – des avancées comprises entre quelques mètres et quelques dizaines de mètres. En revanche, 32 % reculent ; et le reliquat de 40 % correspond à des espaces sur lesquels une tendance ne peut être clairement émise. « De tout temps, les littoraux ont bougé », explique Pierre Feyssat, géomorphologue du littoral au Service géologique de la Nouvelle-Calédonie.