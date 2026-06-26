[DOSSIER] Provinciales : le grand jour

Le voilà. Le scrutin provincial de ce dimanche 28 juin doit mobiliser 192 584 électeurs sur le territoire où 23 listes de candidats batailleront en un seul tour : onze dans le Sud – qui concentre plus de 66 % des inscrits –, cinq dans le Nord et sept aux îles Loyauté. Toujours dans le registre des chiffres, et le contexte post-émeutes de mai 2024, 2 400 forces de l’ordre, dont 300 mobiles en renfort environ, seront mobilisables dans l’archipel en cette journée de vote.

Ces élections sont particulières pour au moins trois raisons. Initialement prévu en mai 2024, ce rendez-vous avec l’isoloir a été reporté trois fois, pour des motifs de projet de réforme constitutionnelle ou encore de grave crise sociale. Conséquence, le mandat des élus des assemblées de province et du Congrès fut exceptionnellement long : sept ans – le dernier scrutin remonte au 12 mai 2019 – au lieu de cinq, normalement.

Deuxième point, après l’adoption de la proposition de loi organique par le Parle- ment en mai, la liste électorale spéciale provinciale s’est ouverte à 10 519 natifs. Enfin, les enjeux de ces élections sont capitaux. Le redressement rapide de l’économie calédonienne, aujourd’hui à terre, figure parmi les priorités, avec l’appui du « pacte de refondation économique et sociale » doté de 240 milliards de francs de la République sur cinq ans. L’avenir institutionnel est ensuite à écrire en cette fin d’accord de Nouméa, après l’échec du projet de Deva et la mort du protocole de Bougival. Et, fruit de ces deux ambitions, mais aussi épreuve à part entière, la paix et la stabilité doivent être garanties en Nouvelle-Calédonie, des îles qui ont encaissé des chocs très lourds ces derniers temps.

UNITÉ VERSUS DIVISIONS

Devant de telles responsabilités à endosser, la campagne électorale fut-elle marquante ? Non. Il n’y a pas eu d’emballement populaire. L’esprit des électeurs, las et préoccupés par leur quotidien, est ailleurs. Résultante du fracas des émeutes, du tiraillement lors de négociations sur la perspective institutionnelle ou encore de luttes d’ego, une recomposition des forces politiques s’est opérée. Les Loyalistes et Le Rassemblement qui sont parvenus à une union sur une ligne revendiquée « de droite », ont bâti leurs discours sur le triptyque France – sécurité – travail. Leur ambition est clairement d’obtenir la majorité des sièges à l’assemblée de la province Sud, et pourquoi pas, au Congrès. Et ce, afin d’appliquer leur modèle économique, éducatif, etc., et de placer leur projet d’accord pour la Nouvelle-Calédonie. Un projet dont les contours n’ont pas été détaillés durant la campagne.