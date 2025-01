[DOSSIER] Protection, prévention : le point sur les actions

LA RÉUNION

Basé sur l’île de La Réunion, le groupement d’intérêt public Centre Sécurité Requin a pour objet « de conduire ou d’accompagner toutes actions tendant à la réduction du risque requin ». La province Sud et la ville de Nouméa avaient signé une convention avec ce GIP. Le coût de la participation a atteint 14 millions de francs répartis à charge égale. Une des priorités de 2025, selon la Maison bleue, est de « tirer davantage parti » de cette collaboration « pour maintenir un haut niveau technique et favoriser le transfert de savoir-faire international ». Ce que confirment les services de Nouméa.

ÉTUDE

Annoncée le 29 avril 2024, une étude, étayée par une convention entre la province Sud, l’Institut de recherche et de développement et l’État, était qualifiée d’inédite. Pendant quatre ans, une équipe de l’IRD allait observer 200 requins-tigres et bouledogues au large du littoral provincial. L’idée : mieux connaître le comportement de ces squales. Ces analyses permettraient ainsi d’orienter les décisions des pouvoirs publics. Chiffrée à 194 millions de francs, cette étude, qui devait être financée à 75 % par l’État et à 25 % par la province Sud, est aujourd’hui arrêtée sur décision de la Maison bleue pour des raisons budgétaires.

DÉTECTION

La procédure de détection de la présence de grands squales, mise en œuvre avec la Direction de la sécurité civile et de la gestion des risques (DSCGR), les communes et le Centre opérationnel de surveillance et de sauvetage (COSS), s’est avérée efficace, selon les partenaires. L’objectif, en cas de signalement, est de déclencher une coordination rapide afin de limiter le danger pour les usagers.