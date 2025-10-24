[DOSSIER] Prévenir le suicide

Toute personne en souffrance psychologique a la possibilité de joindre le numéro du centre de soutien SOS Écoute au 05 30 30 ou de se rendre aux urgences du Médipôle, 24h/24. (©N.H)

Un Calédonien sur dix a tenté de se suicider au cours de sa vie. Cette donnée, issue du Baromètre santé réalisé entre 2021 et 2022 par l’Agence sanitaire et sociale, provoque l’effroi.

Trois ans après cette enquête, les deux suicides recensés récemment à Dumbéa viennent tristement rappeler l’existence de ce fléau sur le territoire.

L’enquête OMS-Start, publiée en 2019, montre que la santé mentale ainsi que les conflits graves de couple sont les premiers facteurs de risque de crises suicidaires sur le territoire. Pour autant, « le suicide est toujours multi- factoriel. Il n’y a jamais une seule cause », explique Suzanne Devlin, consultante en management et en stratégies de promotion de la santé mentale et formatrice. Les situations de vulnérabilité – économique, sociale ou socio-familiale – jouent également un rôle non négligeable.

Contrairement à l’Hexagone, où le « pic » de suicides selon l’âge se trouve « autour des 40-50 ans », en Nouvelle-Calédonie, le phénomène concerne davantage les jeunes. Un élément qui se vérifie dans d’autres pays du Pacifique, comme en Polynésie française, aux Samoa ou à Wallis-et-Futuna, depuis une quarantaine d’années.

Comment expliquer cette caractéristique ? Une étude publiée dans les années 1980 et portant sur la Micronésie met en avant la théorie de la « nucléarisation de la famille » : en recherche de travail, le couple parental accompagné d’enfants migre vers une zone urbaine, rompant ainsi les liens avec la famille élargie vivant en milieu tribal ou rural. Ce qui, lors d’une crise suicidaire, pourrait réduire sa prise en charge. « En contexte traditionnel rural, si le jeune était en conflit avec l’un de ses membres, il avait la possibilité d’être accueilli par une autre personne fiable de la famille. Là, ce n’est plus le cas », illustre le psychiatre Benjamin Goodfellow, psychiatre au CHS Albert-Bousquet.