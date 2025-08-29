[DOSSIER] Pourquoi Manuel Valls maintient le dialogue avec le FLNKS

Le ministre des Outre-mer a invité les représentants du Front à reprendre contact avec tous les autres groupes politiques et encourage à bâtir un compromis. Les raisons peuvent être autant locales que nationales.
« Je ne veux pas faire sans le FLNKS, et encore moins contre le FLNKS. Encore faut-il que le FLNKS ne fasse pas sans les autres. »
La phrase de Manuel Valls, prononcée à plusieurs reprises devant les médias durant son séjour d’une semaine sur le territoire, révèle la ligne adoptée par l’État, à l’heure où cinq forces politiques du Congrès – UNI, Loyalistes, Rassemblement-LR, Calédonie ensemble, Éveil océanien – défendent leur signature du projet d’accord de Bougival, sauf le Front de libération nouveau format. Il n’y a pas de rupture, le ministre des Outre-mer s’est entretenu, en réunion bilatérale, à deux reprises, avec la coalition indépendantiste. Dont la délégation a vu sa composition à nouveau changer, avec l’entrée de deux élus UC expérimentés, Pierre-Chanel Tutugoro et Gilbert Tyuienon.
À l’issue de la dernière rencontre, ces représentants ont confirmé le cap : rejet « catégorique » du projet d’accord de Bougival, trajectoire vers la pleine souveraineté, mais aussi « volonté de poursuivre le dialogue au plus haut niveau de l’État ». Après avoir écarté le projet du Front – accession à la pleine souveraineté avant l’élection présidentielle de 2027 – dans un processus de révision constitutionnelle et d’une loi organique spéciale, Manuel Valls a proposé de travailler dès les prochains jours avec la délégation du FLNKS sur des thèmes particuliers, comme le mécanisme de transfert des compétences régaliennes et les signes identitaires. Et ce, afin d’« éclairer, préciser, compléter l’accord ».
À L’ONU
Au moins quatre raisons amènent le locataire de la rue Oudinot à garder le contact, à poursuivre les échanges avec ces cadres indépendantistes. Le projet d’accord constitue tout d’abord, selon son texte introductif, « une nouvelle étape sur la voie de la décolonisation et de l’émancipation, dans le respect des principes démocratiques et de l’État de droit ». Finaliser la démarche au Sénat et à l’Assemblée nationale sans le Front de libération nationale kanak et socialiste (FLNKS), mouvement engagé sur le plan international depuis des décennies, paraîtrait un non-sens aux yeux de pays partenaires et surtout des Nations unies. Ce qui pourrait engendrer des tiraillements diplomatiques.
Le FLNKS est un pétitionnaire officiel auprès du comité spécial de la décolonisation à l’ONU. Personne ne le souhaite, mais cette absence pourrait favoriser ensuite un retour des tensions sur le territoire, voire être utilisée dans des villes et villages. « L’État ne se laissera pas surprendre cette fois-ci », a estimé Manuel Valls juste avant son départ mardi 26 août au soir, ayant en tête le souvenir des émeutes de mai 2024. La société et l’économie calédoniennes ne s’en remettraient pas. Voilà pourquoi le ministre ne cesse d’appeler au dialogue et à l’apaisement.
UNE CONDITION ?
La troisième et la quatrième raisons investissent davantage le champ politique. Au niveau local, l’Éveil océanien a exprimé une position claire : « Avoir un accord sans le FLNKS, c’est un peu risqué », a insisté, lundi 25 août, Vaimu’a Muliava. Sur la même ligne, « le dialogue post Bougival doit se poursuivre avec tous », a écrit Calédonie ensemble. Selon une lecture, qui reste à confirmer à ce stade, la présence du Front autour de la table est considérée comme une condition aux avancées de l’accord de Bougival. Intervient ici la notion de consensus total dans un accord global pour un avenir stable.
Enfin, et peut-être surtout, la modification du titre XIII de la Constitution, en vue d’intégrer les orientations politiques de l’accord de Bougival, nécessitera une majorité des trois cinquièmes au Congrès de Versailles. Si le FLNKS n’a pas participé à la réflexion préalable, des groupes de l’Assemblée nationale, tels que La France insoumise, ne voteront pas en faveur de cette révision. Et le seuil des voix sera bien compliqué à atteindre. La consultation des Calédoniens sur le texte, en février 2026, ne peut donc pas être le seul élément à considérer.
Yann Mainguet
Que contient le projet finalisé ?
Le projet de loi constitutionnelle, dont l’écriture a été finalisée en comité de rédaction, porte la création et l’organisation politique et institutionnelle de l’État de la Nouvelle- Calédonie. Les titres XII et XIII de la Constitution seraient modifiés. Outre le référendum avant le 28 février 2026, le projet de loi stipule qu’une loi organique spéciale déterminera les institutions de la Nouvelle-Calédonie, la répartition des compétences entre l’État et ces institutions ou encore les modalités de transfert des compétences, y compris régaliennes, et les règles relatives à l’emploi.
De même, il est indiqué que la Loi fondamentale de la Nouvelle Calédonie pourra définir les signes identitaires ou encore un code de la citoyenneté calédonienne. D’autres articles du projet précisent les critères d’acquisition de la nationalité calédonienne et de participation à la première élection des membres de l’assemblée délibérante de l’État de la Nouvelle Calédonie et des assemblées de provinces.