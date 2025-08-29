[DOSSIER] Pourquoi Manuel Valls maintient le dialogue avec le FLNKS

« Je ne veux pas faire sans le FLNKS, et encore moins contre le FLNKS. Encore faut-il que le FLNKS ne fasse pas sans les autres. »

La phrase de Manuel Valls, prononcée à plusieurs reprises devant les médias durant son séjour d’une semaine sur le territoire, révèle la ligne adoptée par l’État, à l’heure où cinq forces politiques du Congrès – UNI, Loyalistes, Rassemblement-LR, Calédonie ensemble, Éveil océanien – défendent leur signature du projet d’accord de Bougival, sauf le Front de libération nouveau format. Il n’y a pas de rupture, le ministre des Outre-mer s’est entretenu, en réunion bilatérale, à deux reprises, avec la coalition indépendantiste. Dont la délégation a vu sa composition à nouveau changer, avec l’entrée de deux élus UC expérimentés, Pierre-Chanel Tutugoro et Gilbert Tyuienon.

À l’issue de la dernière rencontre, ces représentants ont confirmé le cap : rejet « catégorique » du projet d’accord de Bougival, trajectoire vers la pleine souveraineté, mais aussi « volonté de poursuivre le dialogue au plus haut niveau de l’État ». Après avoir écarté le projet du Front – accession à la pleine souveraineté avant l’élection présidentielle de 2027 – dans un processus de révision constitutionnelle et d’une loi organique spéciale, Manuel Valls a proposé de travailler dès les prochains jours avec la délégation du FLNKS sur des thèmes particuliers, comme le mécanisme de transfert des compétences régaliennes et les signes identitaires. Et ce, afin d’« éclairer, préciser, compléter l’accord ».