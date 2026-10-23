[DOSSIER] Podcasts: une rémunération encore limitée

Contrairement à l’Hexagone et à d’autres pays, la monétisation directe* par les plateformes d’écoute comme Spotify, Apple Podcasts ou Deezer, n’est pas accessible en Nouvelle-Calédonie. Avec seulement 264 600 habitants, le marché est jugé trop restreint.

Néanmoins, les podcasteurs calédoniens peuvent chercher d’autres sources de revenus, en faisant appel à des annonceurs et des sponsors, c’est-à-dire à des entreprises, des institutions ou des organismes locaux. Ceux-ci ont la possibilité de financer la diffusion d’un message publicitaire, la mise en avant de leur logo, la valorisation d’un de leurs produits, en échange de visibilité.

Sur le territoire, certains podcasts sont sponsorisés. Ainsi, L’heure du boss et Radio Caledinno, produits par le webmédia NeoTech NC, sont par exemple soutenus par le fournisseur d‘accès Internet Lagoon Business. Chaque épisode commence par une annonce : « Lagoon Business vous présente L’heure du boss. » Une accroche publicitaire similaire est également diffusée à la fin de l’émission. En parallèle, un bandeau publicitaire figure sur les articles du site internet de NeoTech. En contrepartie de cette visibilité, Lagoon Business verse entre 15 000 et 20 000 francs par épisode, pour les deux podcasts. Un montant qui n’est « pas rentable », vu le travail effectué, explique Guillaume Terrien, fondateur de NeoTech. « Tu ne peux pas faire un podcast pour gagner de l’argent », estime-t-il.

« ON NE PEUT PAS EN VIVRE »

Fanny Nosmas, fondatrice de Talk with Me, qui met en lumière les jeunes entrepreneurs, est du même avis. Sponsorisés par la BCI, puis par le gouvernement, l’OPT et aujourd’hui la province Sud, ses épisodes ne lui permettent pas d’en tirer un revenu suffisant pour en vivre, même si « ça rémunère bien ». « Ça coûte cher de réaliser un podcast, car tu dois payer l’équipe de tournage et ce qu’il y a autour, donc la somme gagnée ne compense pas la somme investie. On ne peut pas en vivre », explique-t-elle.

Pour Solenn Gognetti et Justine Portelas, créatrices du podcast Naissances insulaires, la rémunération commence à être intéressante, même si le processus a été long. « C’est seulement au bout d’un an que nous avons réussi à récolter les fruits de tout ce qu’on a semé », expliquent-elles.

Les deux jeunes femmes vendent de l’espace publicitaire sur chaque épisode. Si cela « se développe bien », aujourd’hui, la rémunération qu’elles en tirent constituent davantage un « complément de revenu ». En parallèle de leur média, elles proposent désormais un accompagnement aux personnes qui souhaitent se lancer dans le podcast, ainsi que le « club des parents », un accompagnement audio destiné aux futurs pères et mères. Ainsi, « ce n’est pas le podcast qui nous rémunère en soi, mais tout ce qu’on a créé autour », grâce à la communauté qu’elles ont fédérée avec Naissances insulaires, expliquent-t-elles.

Alors que, dans l’Hexagone, la publicité dans les podcasts s’est largement développée, en Nouvelle-Calédonie, convaincre les entreprises ou les institutions d’investir dans ce format reste compliqué. « J’ai dû faire des pieds et des mains », témoigne Fanny Nosmas. « C’est un vrai travail de commercial », confirment Justine Portelas et Solenn Gognetti. « Nous avons dû envoyer des mails, appeler, relancer… Ça peut être assez stressant. »