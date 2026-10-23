[DOSSIER] Podcasts: une rémunération encore limitée

Sur le territoire, la rentabilité des podcasts reste un défi. Entre sponsors à convaincre et coûts de production, les revenus générés par ce format restent insuffisants pour en vivre. Le marché pourrait toutefois se développer dans les prochaines années.
Contrairement à l’Hexagone et à d’autres pays, la monétisation directe* par les plateformes d’écoute comme Spotify, Apple Podcasts ou Deezer, n’est pas accessible en Nouvelle-Calédonie. Avec seulement 264 600 habitants, le marché est jugé trop restreint.
Néanmoins, les podcasteurs calédoniens peuvent chercher d’autres sources de revenus, en faisant appel à des annonceurs et des sponsors, c’est-à-dire à des entreprises, des institutions ou des organismes locaux. Ceux-ci ont la possibilité de financer la diffusion d’un message publicitaire, la mise en avant de leur logo, la valorisation d’un de leurs produits, en échange de visibilité.
Sur le territoire, certains podcasts sont sponsorisés. Ainsi, L’heure du boss et Radio Caledinno, produits par le webmédia NeoTech NC, sont par exemple soutenus par le fournisseur d‘accès Internet Lagoon Business. Chaque épisode commence par une annonce : « Lagoon Business vous présente L’heure du boss. » Une accroche publicitaire similaire est également diffusée à la fin de l’émission. En parallèle, un bandeau publicitaire figure sur les articles du site internet de NeoTech. En contrepartie de cette visibilité, Lagoon Business verse entre 15 000 et 20 000 francs par épisode, pour les deux podcasts. Un montant qui n’est « pas rentable », vu le travail effectué, explique Guillaume Terrien, fondateur de NeoTech. « Tu ne peux pas faire un podcast pour gagner de l’argent », estime-t-il.
« ON NE PEUT PAS EN VIVRE »
Fanny Nosmas, fondatrice de Talk with Me, qui met en lumière les jeunes entrepreneurs, est du même avis. Sponsorisés par la BCI, puis par le gouvernement, l’OPT et aujourd’hui la province Sud, ses épisodes ne lui permettent pas d’en tirer un revenu suffisant pour en vivre, même si « ça rémunère bien ». « Ça coûte cher de réaliser un podcast, car tu dois payer l’équipe de tournage et ce qu’il y a autour, donc la somme gagnée ne compense pas la somme investie. On ne peut pas en vivre », explique-t-elle.
Pour Solenn Gognetti et Justine Portelas, créatrices du podcast Naissances insulaires, la rémunération commence à être intéressante, même si le processus a été long. « C’est seulement au bout d’un an que nous avons réussi à récolter les fruits de tout ce qu’on a semé », expliquent-elles.
Les deux jeunes femmes vendent de l’espace publicitaire sur chaque épisode. Si cela « se développe bien », aujourd’hui, la rémunération qu’elles en tirent constituent davantage un « complément de revenu ». En parallèle de leur média, elles proposent désormais un accompagnement aux personnes qui souhaitent se lancer dans le podcast, ainsi que le « club des parents », un accompagnement audio destiné aux futurs pères et mères. Ainsi, « ce n’est pas le podcast qui nous rémunère en soi, mais tout ce qu’on a créé autour », grâce à la communauté qu’elles ont fédérée avec Naissances insulaires, expliquent-t-elles.
Alors que, dans l’Hexagone, la publicité dans les podcasts s’est largement développée, en Nouvelle-Calédonie, convaincre les entreprises ou les institutions d’investir dans ce format reste compliqué. « J’ai dû faire des pieds et des mains », témoigne Fanny Nosmas. « C’est un vrai travail de commercial », confirment Justine Portelas et Solenn Gognetti. « Nous avons dû envoyer des mails, appeler, relancer… Ça peut être assez stressant. »
UN TEMPS DE RETARD
À l’heure actuelle, les annonceurs privilégient encore les canaux de communication traditionnels, comme la radio, la télévision ou les réseaux sociaux. Pour Guillaume Terrien, le marché calédonien n’est pas encore prêt. « Le secteur de la communication n’est pas assez mature pour que des marques s’intéressent à ce type de média et financent des contenus podcasts. Par rapport à Facebook ou d’autres plateformes, ça ne marche pas encore. »
La conjoncture économique n’arrange rien. « Les entreprises n’ont pas non plus le budget à l’heure actuelle. Alors sponsoriser un podcast, ce n’est pas spontanément le premier truc que tu vas faire », souligne Fanny Nosmas.
Pourtant, ce média pourrait bien gagner du terrain, dans les prochaines années. « Comme c’est nouveau, les annonceurs n’ont pas encore compris à quel point cet outil de communication peut leur être bénéfique », estime Justine Portelas. Contrairement à la radio, où l’auditeur est parfois passif, « la personne qui écoute un podcast a choisi de l’écouter ». Avec Naissances insulaires, « certaines sociétés qui nous achètent de l’espace publicitaire nous ont déjà dit explicitement : ‘’Des gens sont venus de votre part’’. Ça fonctionne ».
En France, en 2024**, 51 % des auditeurs affirmaient qu’une publicité ou un message lu au début d’un podcast leur avait déjà donné envie de se renseigner sur le produit ou service. En Nouvelle-Calédonie, il reste encore à convaincre les annonceurs.
Nikita Hoffmann
*. Lorsqu’un créateur de contenu – ici, un podcasteur – reçoit de l’argent directement d’une plateforme, en fonction du nombre d’écoutes générées par ses contenus.
**. D’après l’étude « Les usages du podcast en France », menée par l’ACPM, l’Alliance pour les chiffres de la presse et des médias, et l’institut CSA en novembre 2024 auprès de 2020 Français de 18 ans et plus.