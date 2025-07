[DOSSIER] Philippe Gosselin : « Il faudra lever des ambiguïtés juridiques »

DNC : Inégalités, nickel en berne, tensions politiques… Votre rapport fait état d’une spirale infernale. L’accord de Bougival permet-il d’être plus optimiste ?

Philippe Gosselin : Depuis quarante ans, ce territoire nous démontre sa capacité de rebond. Le destin commun, malgré toutes les difficultés, ne me paraît pas un rêve dépassé ou inaccessible. L’accord de Bougival va dans ce sens et je le salue. Il doit cependant intégrer une forte dimension économique et sociale. Ces deux points seront à enrichir absolument. Parce que la situation en Nouvelle-Calédonie est particulièrement préoccupante sur le plan économique, social… Le nickel n’est pas l’alpha et l’oméga, mais il est incontournable. On est aussi déjà quasiment en situation de faillite budgétaire sur le territoire. Le chômage partiel touche des milliers de personnes, d’autres sont déjà sorties des dispositifs, mais sans filet, il n’y a pas de visibilité en termes économiques et d’investissement. Et que dire de la santé ! De trop nombreux jeunes se sentent exclus, comme une partie de la population, souvent kanak. Les braises sont chaudes. L’avenir paraît bouché à beaucoup.

C’est un accord historique qu’il va falloir faire accepter localement par chacune des parties et au-delà des signataires eux-mêmes. Ce n’est pas nécessairement une simple formalité au vu des premiers retours de terrain. Il ouvre une route longue et incer- taine : référendum, modification constitu- tionnelle, élections provinciales… Il faudra le faire vivre, lever sans doute quelques ambiguïtés juridiques. Nous n’en avons donc pas fini avec la Nouvelle-Calédonie. Mais l’espoir est à nouveau là, fragile sans doute, mais bien là !

La fracture du vivre-ensemble est-elle résorbable ?

Beaucoup a été fait pour le vivre-ensemble, le destin commun, depuis les accords de Matignon et de Nouméa. Avec des succès inégaux. Les évènements du 13 mai 2024 et des jours suivants ont fait vaciller l’édifice. La confiance n’est plus là, ce qui explique aussi de nombreux départs de forces vives. La haine n’est certes pas un sentiment majoritaire, loin s’en faut, et on le voit bien dans nos nombreuses rencontres, pas plus que le racisme, mais on les a vus renaître ici et là. Je pense cependant, et sans naïveté, que la fracture est résorbable. Il faudra du temps, un cadre. Celui de Bougival sera particulièrement important. Je ne doute pas que les Calédoniens, quelles que soient leurs origines, sauront être résilients. Ce pays a des atouts formidables.

L’espoir est à nouveau là, fragile sans doute, mais bien là !