[DOSSIER] Philippe Dunoyer : « Le quotidien des Calédoniens, boussole de l’action politique »

DNC : Votre liste invite à sortir de la logique des blocs. La Nouvelle-Calédonie y est-elle prête ?

Philippe Dunoyer : Depuis trop longtemps, notre vie politique est enfermée dans une logique de bloc contre bloc, loyalistes/indépendantistes. Cette opposition permanente finit par paralyser les décisions, empêche les avancées dont le pays a besoin, engendre une lassitude, voire une perte de confiance des Calédoniens envers leurs élus. Notre mouvement est dans une démarche d’action qui dépasse les sensibilités partisanes. Nous voulons travailler avec toutes les bonnes volontés pour reconstruire notre pays, parce que la gravité de la crise qui nous frappe l’impose.

C’est le sens de l’engagement de personnalités de notre liste, comme Nadine Pidjot-Allard ou Gérard Piolet. Ils ont choisi une démarche pragmatique, entièrement dédiée à apporter des solutions concrètes et finançables aux problèmes quotidiens des Calédoniens.