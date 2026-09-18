[DOSSIER] Philippe Blaise : « Nous devons décider des efforts que nous sommes prêts à assumer »

DNC : Comment en est-on arrivé à cette situation ?

Philippe Blaise : On avait pris de mauvaises habitudes d’engager des dépenses quand on avait beaucoup d’argent. On a créé des dépenses pérennes alors qu’on avait une recette exceptionnelle. En 2018, on a également eu une réforme ratée avec la TGC : elle devait rapporter 51 milliards et on a perdu huit milliards dans la manœuvre. Depuis 2014, on a aussi perdu de la population, donc des cotisants. Puis arrive mai 2024. La punition a été immédiate : on a perdu d’un seul coup 25 % de recettes fiscales. La Calédonie générait 209 milliards, on est tombé à 158 milliards. On n’avait plus de quoi financer les déficits structurels. Il y a eu un gros coup de frein à main forcé : on n’a pas eu le choix.

L’État apporte depuis environ 50 milliards par an. Est-ce que cela règle le problème ?

Cette aide, ce ne sont pas des subventions sèches. Ce sont notamment des prêts garantis par l’État (PGE, NDLR), donc de la dette nouvelle. Si plusieurs années de suite on fait 50 milliards de crédits, notre dette gonfle, gonfle, gonfle. Aujourd’hui, on est arrivé à une dette cumulée de 207 milliards. C’est une dette pays : elle a servi à maintenir à flot les provinces, les communes, la Cafat, les établissements publics, les hôpitaux. On doit solidairement tous la rembourser.

Quelle est désormais l’équation ?

L’État nous dit : « On vous donne 50 milliards tous les ans, mais votre situation se dégrade. Dites-nous comment vous allez stopper la dégradation. » Pour 2027, en additionnant le trou de trésorerie, la dégradation de la santé et des retraites et le remboursement des anciens PGE, la facture pouvait monter jusqu’à presque 70 milliards, en incluant l’atterrissage de 2026. On a obtenu de quoi ne pas être pris à la gorge. Mais il va quand même falloir un programme d’économies. On peut imaginer un objectif de dix milliards de marge de manœuvre. Tout ce qu’on ne réalisera pas en économies, il faudra aller le chercher en fiscalité. Soit on baisse quelque part, soit on va chercher de la TGC. Il ne faut pas mentir.